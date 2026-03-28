Máthé Dominik meghozta döntését, új országban próbálja ki magát

A 27 éves Máthé Dominik február elején jelentette be, hogy az idény végén távozik a norvég bajnoki listavezető Elverum HB-tól, amelynél lejár a szerződése.
A jobbátlövő korábban a Balatonfüredet és a Paris Saint-Germaint erősítette, de pályafutását két súlyos térdsérülés és több műtét is hátráltatta. A mostani idényben a bajnokságban 66, az Európa-ligában 29 gólt szerzett eddig.
Máthé Dominik leendő kézilabdacsapata új ligában indul
A GRK Ohrid jelenleg harmadik az északmacedón élvonal tabelláján, de ugyanúgy negyven pontja van, mint a második Eurofarm Peliszternek.
A csapat a tervek szerint a következő idényben az Európa-ligában és az új montenegrói, szerb, északmacedón közös ligában indul majd.
