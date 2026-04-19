LiverpoolEverton FCSzoboszlai DominikPremier League

Szoboszlai Dominikra és az egész Liverpoolra olyan meccs vár, amire még nem volt példa a PL-ben

Jön az idei első városi derbi Liverpoolban. Szombaton a városban sétálva már a sörözőkben és az Everton stadionja környékén nagy volt a készülődés a vasárnap 15 órakor kezdődő mérkőzés előtt. Szoboszlai Dominik vendéglátóként még nem nyert az Everton pályáján, ezen sorozatot ő is megszakítaná a Premier League 33. fordulójában, főleg, hogy a Mersey-parti-derbit először fogják a Hill Dickinson Stadionban rendezni, az Everton új arénájában.

Perlai Bálint
2026. 04. 19. 5:50
Szoboszlai Dominik első győzelmére készül a Liverpool színeiben a városi rivális Everton vendégeként
Fotó: Richard Bierton
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minden idényben két alkalommal megőrülnek Liverpoolban – természetesen a Mersey-parti derbiről van szó, amikor az Everton és a Liverpool játszik egymás ellen. A mai, a 248. városi összecsapás nemcsak azért is lesz különleges, mert a két csapatot mindössze öt pont választja el a tabellán – amely annak fényében tényleg kiemelendő, hogy az Everton három éve még az utolsó fordulóban harcolta ki a bennmaradást –, hanem mert a mostani lesz az első a kékmezesek új stadionjában, az 52 ezer férőhelyes Hill Dickinson Stadionban. A városban már szombaton sétálva is különös figyelmet kapott Szoboszlai Dominikék meccse, de minden bizonnyal vasárnap valami olyan hangulat lesz a városban és a stadionban, amilyenre régen volt példa.

A general view of Hill Dickinson Stadium during the Premier League match between Everton and Bournemouth in Liverpool, England, on February 10, 2026. (Photo by Mike Morese/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Az Everton új stadionja belülről, ahol Szoboszlai Dominikék pályára lépnek vasárnap délután  Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Ha az Everton van hazai pályán, az egyik csapatnak sem jó

Ősszel még az ötödik fordulóban találkoztak a csapatok egymással, akkor az Anfielden a Liverpool 2-1-re nyert – a második hazai gólt éppen az a Hugo Ekitiké szerezte, aki ebben az évben már minden bizonnyal nem fog pályára lépni a PSG ellen elszenvedett súlyos sérülése után –, más világ volt még szeptemberben, hiszen Arne Slot együttese ekkor még öt meccsből ötöt megnyert a bajnokságban. A címvédőhöz méltó kezdés után azonban ami lehetett, az elromlott a Vörösöknél, az azt követő 27 bajnokiból tízet is elvesztettek, jelenleg pedig ötödikek, de továbbra is kaparni kell a Bajnokok Ligája-induláshoz. A találkozó pikantériáját éppen ez adja: az Everton hátránya csak öt pont, amennyiben David Moyes együttese nyerne a városi derbin, akkor az utolsó öt fordulónak jó eséllyel futna neki az európai kupaindulás szempontjából.

Érdekesség, hogy az Everton a legutóbbi 14 hazai városi derbijéből csak egyet nyert meg, azt is 2024 áprilisában, Jürgen Klopp búcsúidényében, ezt leszámítva a döntetlenek taroltak – tíz iksz és mindössze három Liverpool-győzelem, a legutóbbi is már kilenc éve. 

Everton–Liverpool: mit tippel Jamie Carragher?

A Liverpoolt a mostani idényben látva igencsak szenvedős mérkőzésre készülhet, főleg, hogy kedden a BL-ből is búcsúzott a PSG ellen. A Liverpool Echo Jamie Carraghert is megszólaltatta a városi összecsapás előtt, és a szakértő igyekezett optimista lenni. Carragherről az köztudott, hogy a Liverpoolban húzott le éveket játékosként, ugyanakkor gyerekként még az Evertonnal szimpatizált. Mindez nem ritka a városban, ott van például Steven Gerrard is, aki miután befutott a Poolnál, egyből elővették a város túloldalán az Everton-mezben készült gyerekkori fotóját. De vissza Carragherre és a vasárnapi mérkőzésre.

– A Liverpoolnak jól kell játszania a győzelemhez, ebben nincs kétség. Emlékezzünk arra, mit tett az Everton a Chelsea-vel szemben (az Everton 3-0-ra nyert március 21-én – a szerk.), és a Liverpool is hasonló a Chelsea-hez, ha megnézzük, hol állnak a bajnokságban. De az Everton nincs olyan sokkal lemaradva, ugye? – kezdte Carragher. – A Liverpool nagy játékosainak jól kell játszaniuk, ha ez meglesz, akkor egy szoros meccsen talán pont elég lesz nekik. Akár 1-0 vagy 2-1 is lehet a Liverpoolnak.

Szoboszlaiékra kőkemény meccs vár, ez bizonyos, ugyanakkor a kiváló hangulat nem csak az Everton játékosaira lehet pozitív hatással, ebben reménykedhetnek a Liverpool-szurkolók – akik háromezer jegyet kaptak a derbire, ezek közül darabját már 1200 fontért árulták szombaton.

A családias derbi

Így is hívják az Everton és a Liverpool összecsapását, utalva arra, hogy rengeteg családban van ilyen és olyan szurkoló is. Még az 1984-es Ligakupa-döntőn – majd két évvel rá az FA-kupa fináléjában – történt a Wembley-ben, hogy a stadionban teljesen vegyesen voltak a két együttes szurkolói, ritka pillanatok egyike volt, amikor nem kellett elkülöníteni egymástól a szimpatizánsokat. A két csapat közti tisztelet a későbbiekben is jelen volt, elég csak a nyáron tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jotára gondolni – a sors fintora, hogy utolsó gólját éppen az Everton elleni városi derbin lőtte, amely akkor három pontot is ért –, a portugál halála után az Everton játékosai és szurkolói az elsők között rótták le a tiszteletüket az Anfielden.

Ahogy a szombati nap a taxisofőröm mondta: „nem utáljuk egymást, maximum ezen a két napon, amikor egymás ellen játszanak a csapataink. A következő nap megy tovább az élet.”

Premier League, 33. forduló

szombat:

  • Newcastle United–Bournemouth 1-2 (0-1)
  • Brentford–Fulham 0-0
  • Leeds United–Wolverhampton Wanderers 3-0 (2-0)
  • Tottenham Hotspur–Brighton 2-2 (1-1)
  • Chelsea–Manchester United 0-1 (0-1)

vasárnap:

  • Aston Villa–Sunderland 15.00
  • Everton–Liverpool 15.00
  • Nottingham Forest–Burnley 15.00
  • Manchester City–Arsenal 17.30

hétfő:

  • Crystal Palace–West Ham United 21.00

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu