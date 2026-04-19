Szoboszlai Dominikra és az egész Liverpoolra olyan meccs vár, amire még nem volt példa a PL-ben

Minden idényben két alkalommal megőrülnek Liverpoolban – természetesen a Mersey-parti derbiről van szó, amikor az Everton és a Liverpool játszik egymás ellen. A mai, a 248. városi összecsapás nemcsak azért is lesz különleges, mert a két csapatot mindössze öt pont választja el a tabellán – amely annak fényében tényleg kiemelendő, hogy az Everton három éve még az utolsó fordulóban harcolta ki a bennmaradást –, hanem mert a mostani lesz az első a kékmezesek új stadionjában, az 52 ezer férőhelyes Hill Dickinson Stadionban. A városban már szombaton sétálva is különös figyelmet kapott Szoboszlai Dominikék meccse, de minden bizonnyal vasárnap valami olyan hangulat lesz a városban és a stadionban, amilyenre régen volt példa.

Az Everton új stadionja belülről, ahol Szoboszlai Dominikék pályára lépnek vasárnap délután Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Ha az Everton van hazai pályán, az egyik csapatnak sem jó

Ősszel még az ötödik fordulóban találkoztak a csapatok egymással, akkor az Anfielden a Liverpool 2-1-re nyert – a második hazai gólt éppen az a Hugo Ekitiké szerezte, aki ebben az évben már minden bizonnyal nem fog pályára lépni a PSG ellen elszenvedett súlyos sérülése után –, más világ volt még szeptemberben, hiszen Arne Slot együttese ekkor még öt meccsből ötöt megnyert a bajnokságban. A címvédőhöz méltó kezdés után azonban ami lehetett, az elromlott a Vörösöknél, az azt követő 27 bajnokiból tízet is elvesztettek, jelenleg pedig ötödikek, de továbbra is kaparni kell a Bajnokok Ligája-induláshoz. A találkozó pikantériáját éppen ez adja: az Everton hátránya csak öt pont, amennyiben David Moyes együttese nyerne a városi derbin, akkor az utolsó öt fordulónak jó eséllyel futna neki az európai kupaindulás szempontjából.