Hrutka Jánosékéhoz mérhető a friss bravúr, amire alig akad példa a világfutballban

Vasárnap eldőlt, hogy 128 éves története során először az FC Thun nyeri meg a svájci labdarúgó-bajnokság 2025–26-os idényét. A Bern melletti város csapatának aranyérme azért különösen nagy dolog, mert a svájci bajnoki cím újoncként, azaz friss feljutóként sikerült neki. A Thun bravúrja ritka, de nem egyedi dolog az élvonalbeli európai ligákban: a német Kaiserslautern és a bolgár Ludogorec is hasonlóan tett az elmúlt három évtizedben.

Wiszt Péter
2026. 05. 05. 5:37
Újoncként lett svájci bajnok az FC Thun Forrás: Fcthun.ch
Bajnoki cím újoncként? Volt már rá példa

Olyan a közelmúltban is többször előfordult, hogy egy futballcsapat egymás után több évben, különböző osztályokban legyen bajnok, ez viszont rendre alsóbb ligákban történt meg. Példának hozható a jelenleg a Bundesliga-tagságért küzdő német Elversberg, amely 2022-ben a negyed, majd 2023-ban a harmadosztály aranyérmese lett. 

Ausztriában a Grazer AK 2014 és 2019 között sorozatban hat bajnoki címmel jutott a nyolcadosztályból a másodvonalba, míg Szlovéniában a 2009-ben még hatodosztályú Zavrc öt évvel később már az élvonalban szerepelt.

Olyan viszont, hogy ilyen szériát valaki a másod-, majd rögtön az első osztályban produkáljon, már jóval ritkább.

Friss feljutóként élvonalbeli aranyérmesnek lenni különösen a topligákban nem gyakori, bár Angliában négyszer is megtörtént már. Az Everton 1932-ben, a Tottenham Hotspur 1951-ben, az Ipswich Town 1962-ben, a Nottingham Forest pedig 1978-ban lett újoncként angol bajnok, a Premier League történetében viszont még nem fordult elő hasonló. Spanyolországban és Olaszországban sem, és a német Bundesligában is csupán egyszer: a Kaiserslautern 1998-ban tett így. Otto Rehhagel együttese a másodosztály friss bajnokaként, Olaf Marschall és Michael Ballack vezérletével – illetve a három-három bajnokin szerepet kapott Hrutka Jánossal és Szűcs Lajossal is a soraiban – két ponttal előzte meg a második helyezett Bayern Münchent, és elhódította a Salátástálat.

Hrutka János is részese volt a Kaiserslautern 1998-as németországi bravúrjának
A Kaiserslauternénál frissebb, és a maga módján 

a többinél talán még különlegesebb példa a Ludogorec Razgradé, amely 2011-ben története során először jutott fel az élvonalba, hogy aztán a bolgár bajnokság következő 14 (!) kiírásának mindegyikében aranyérmes legyen. 

A sorozat idén szakadt meg, ezúttal ugyanis a Levszki Szófia ünnepelhet bajnoki címet.

Zárásként pedig részletezés nélkül szerepeljen itt, hogy még melyik hét európai futballcsapat volt képes arra, hogy újoncként szerezzen élvonalbeli bajnoki címet – kiegészítve három, más földrészen történt esettel:

  • a holland Ajax 1918-ban,
  • a lengyel Cracovia 1937-ben,
  • a svéd Elfsborg 1961-ben,
  • a holland AFC DWS 1964-ben,
  • a svéd Öster 1968-ban,
  • a chilei Unión San Felipe 1971-ben,
  • a francia Monaco 1978-ban,
  • a norvég Moss 1987-ben,
  • az argentin Rosario Central szintén 1987-ben,
  • valamint a japán Kasiva Reysol 2011-ben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

