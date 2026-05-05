Hrutka Jánosékéhoz mérhető a friss bravúr, amire alig akad példa a világfutballban

Bajnoki cím újoncként? Volt már rá példa

Olyan a közelmúltban is többször előfordult, hogy egy futballcsapat egymás után több évben, különböző osztályokban legyen bajnok, ez viszont rendre alsóbb ligákban történt meg. Példának hozható a jelenleg a Bundesliga-tagságért küzdő német Elversberg, amely 2022-ben a negyed, majd 2023-ban a harmadosztály aranyérmese lett.

Ausztriában a Grazer AK 2014 és 2019 között sorozatban hat bajnoki címmel jutott a nyolcadosztályból a másodvonalba, míg Szlovéniában a 2009-ben még hatodosztályú Zavrc öt évvel később már az élvonalban szerepelt.

Olyan viszont, hogy ilyen szériát valaki a másod-, majd rögtön az első osztályban produkáljon, már jóval ritkább.

Friss feljutóként élvonalbeli aranyérmesnek lenni különösen a topligákban nem gyakori, bár Angliában négyszer is megtörtént már. Az Everton 1932-ben, a Tottenham Hotspur 1951-ben, az Ipswich Town 1962-ben, a Nottingham Forest pedig 1978-ban lett újoncként angol bajnok, a Premier League történetében viszont még nem fordult elő hasonló. Spanyolországban és Olaszországban sem, és a német Bundesligában is csupán egyszer: a Kaiserslautern 1998-ban tett így. Otto Rehhagel együttese a másodosztály friss bajnokaként, Olaf Marschall és Michael Ballack vezérletével – illetve a három-három bajnokin szerepet kapott Hrutka Jánossal és Szűcs Lajossal is a soraiban – két ponttal előzte meg a második helyezett Bayern Münchent, és elhódította a Salátástálat.

Hrutka János is részese volt a Kaiserslautern 1998-as németországi bravúrjának Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP/firo Sportphoto

A Kaiserslauternénál frissebb, és a maga módján

a többinél talán még különlegesebb példa a Ludogorec Razgradé, amely 2011-ben története során először jutott fel az élvonalba, hogy aztán a bolgár bajnokság következő 14 (!) kiírásának mindegyikében aranyérmes legyen.

A sorozat idén szakadt meg, ezúttal ugyanis a Levszki Szófia ünnepelhet bajnoki címet.

Zárásként pedig részletezés nélkül szerepeljen itt, hogy még melyik hét európai futballcsapat volt képes arra, hogy újoncként szerezzen élvonalbeli bajnoki címet – kiegészítve három, más földrészen történt esettel: