bodó richárdszegedpick szegedmol tatabánya kc

Bodó Richárd megszólalt új klubja mezében, távozásához a szegediek is hozzászóltak

Bodó Richárdot még egyéves szerződés kötötte volna az OTP Bank-Pick Szeged kézilabdacsapatához, de a szakvezetés közölte vele, hogy a jövőben nem számítanak rá. A 140-szeres válogatott balátlövő azonban gyorsan talált magának új csapatot, a Mol Tatabánya KC játékosa lesz nyártól. Bodó Richárdot nagy szeretettel fogadták Tatabányán, de a klub közösségi oldalán szegediek is megszólalnak, akik sajnálják, hogy távoznia kellett a Tisza partjáról.

Magyar Nemzet
2026. 05. 04. 21:58
Bodó Richárd immár a MOL Tatabánya KC mezében Forrás: Facebook/Tatabánya Kézilabda Club
A Mol Tatabánya KC Facebook-oldalán a tatabányai szurkolók örülnek Bodó Richárd érkezésének, de sok szegedi is kommentel, akik sajnálják, hogy Szegeden már nem számítottak rá…

„Új csapat, új közeg – és én készen állok”

A Tatabánya honlapján arról írnak, hogy  Bodó Richárd visszatérésének gondolata egy hosszabb folyamat eredményeként született meg.

– Amikor komolyra fordultak a tárgyalások, egyre inkább azt éreztem, hogy szeretnék visszajönni Tatabányára. Egy jó közegbe, egy jó csapatba. Új csapat, új közeg – és én készen állok. Szeretnék minél többet segíteni, és újra élvezni a kézilabdát – fogalmazott Bodó, aki több megkeresés közül választotta a tatabányai lehetőséget. S tisztában van vele, hogy szerepe az öltözőn belül is hangsúlyos lehet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
