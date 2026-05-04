Bodó Richárd megszólalt új klubja mezében, távozásához a szegediek is hozzászóltak

A Mol Tatabánya KC Facebook-oldalán a tatabányai szurkolók örülnek Bodó Richárd érkezésének, de sok szegedi is kommentel, akik sajnálják, hogy Szegeden már nem számítottak rá…

„Új csapat, új közeg – és én készen állok”

A Tatabánya honlapján arról írnak, hogy Bodó Richárd visszatérésének gondolata egy hosszabb folyamat eredményeként született meg.

– Amikor komolyra fordultak a tárgyalások, egyre inkább azt éreztem, hogy szeretnék visszajönni Tatabányára. Egy jó közegbe, egy jó csapatba. Új csapat, új közeg – és én készen állok. Szeretnék minél többet segíteni, és újra élvezni a kézilabdát – fogalmazott Bodó, aki több megkeresés közül választotta a tatabányai lehetőséget. S tisztában van vele, hogy szerepe az öltözőn belül is hangsúlyos lehet.