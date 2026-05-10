Élvezte, ha Kloppot szétveti az ideg, hallott pár hülyeséget a szókimondó edző

– Pont erről beszélt, amikor a jövőbeli nyíregyházi célokat megfogalmazta, hogy a szurkolókért van a foci. Nincs ellentmondás abban, hogy egy edző, aki alatt könnyen meginoghat a kispad, eredménykényszerben dolgozik, közben magasztos eszmékről szónokol?

– Mindig is vallottam: a labdarúgás a nézőkért van. A tulajdonos, a sportigazgató, az edző személye időnként változik, ám a szurkoló megmarad, örök. Azt a szenvedélyt, amit átél, szeretné visszakapni a stadionban, látni akarja, hogy a csapat mindent megtesz. Ezt próbálom továbbadni a játékosoknak, kisajtolni belőlük. Az egy másik kérdés, hogy az edzőnek mennyi ideje van Magyarországon. Alapból nem szeretik, ha valaki őszinte, és azt mondja, hogy gond van. Tudom, tapasztaltam. Ha valamit látok, nem fogom a sz...ra azt mondani, hogy mogyorókrém, mert az nem ehető.

– Korábban talán pont ezért nem tudta teljesen megvalósítani az elképzeléseit itthon vezetőedzőként. Úgy tűnt kívülről, nem fogadta be a közeg a munkát, következetességet elváró szemléletét. Miért?

– Rendben, hogy nem volt annyira eredményes a hazai szerepvállalásom. Diósgyőrben például egy halott csapatot vettem át utolsó helyen, és bentmaradtunk. Utána hiába indult jól a szezon, jöttek azok az okoskodások, amiket én másképp látok. Aki előtte tanácstalan volt, majd hirtelen próbálta osztani az észt. Én 1994 óta kint voltam Németországban, és tudom, mi miért működik, hogyan kell felépíteni. Ez itthon egy-két embernek fáj, a szemébe is mondom. Hülye fejemmel a sportigazgatói posztot is bevállaltam, a konfliktusok vitték el azt a történetet oda, hogy szakítás lett belőle. Kisvárdán ugyanúgy kieső helyen állt a csapat, tanácstalanok voltak öt vereség után. Hazajöttem, segítettem, megkapaszkodott a csapat, s éppen az eredményesség miatt kaptam meg a lehetőséget a Honvédnál. Az számomra is fájó történet, mert 16-17 éves gyerekekkel kellett kiállnom, miután volt 17 covidos játékosom. Ez nem takarózás, tény. Szerintem túl hamar pálcát törtek a fejem fölött, kidobtak. El kellett fogadnom, nem szerepeltünk jól.