Pelé a masszőr, Pelé a király, Pelé a fenomén

Pelé három „nem gólja”

Arról már sokkal kevesebben beszélnek, hogy ezen a világbajnokságon Pelének akadt három olyan megmozdulása, amelyből nem lett gól, de ezek a momentumok szintén a felejthetetlen kategóriába tartoztak. Az angolok elleni meccsen volt egy olyan fejese, amelyet Gordon Banks máig megfejthetetlen módon védett ki. Csehszlovákia ellen egy teljesen váratlan megoldással a felezővonal közelből ívelte rá a labdát az ellenfél kapujára, de a megoldás célt tévesztett. Nem kellett volna sok a gólhoz, legfeljebb harminc centi. Ha ez bemegy, akkor ez minden idők legszebb vb-gólja. Nem ment be. Uruguay ellen pedig az elődöntőben úgy cselezte ki az ellenfél kapusát, hogy a tehetetlen uruguayi portás már a földön feküdt, a labda tőle balra gurult el, Pelé meg jobbra szaladt.

Hogy ebből sem lett gól? Istenem, hát van ilyen.

Volt azonban egy negyedik pillanat is. Az Anglia–Brazília (0:1) mérkőzésen történt. Az elképesztően feszült hangulatban, 1:0-s brazil vezetésnél Colin Bell görcsöt kapott és a földre rogyott. A brazil játékosok közül Pelé ment oda hozzá. Az akkor még csak kétszeres világbajnok fenomén letérdelt és kimasszírozta a görcsöt Bell lábából.

Pelé harmadik megkoronázása és Brazília harmadik világbajnoki címe a futballtörténelem egyszeri (és lehet, hogy Pelé miatt megismételhetetlen) pillanata volt.

„Mit mondjak? Kimondhatatlanul boldog vagyok” – jegyezte meg a döntő után Pelé.

Négy világbajnokságon szerepeltem, három aranyérmet tehetek a vitrinembe. Kell ennél több? Köszönjük szurkolóinknak azt a lelkes támogatást, amely hozzásegített a végső győzelemhez.

Arról is kérdezték Pelét, hogy a világbajnokság végeztével mihez kezd magával? Erre is volt egy válasza: „Nagy sikert arattak azok a sanzonok, amelyeket írtam. Most már az ének következik, a világbajnokság után egy riói bárban barátommal együtt lépünk fel. Hogy ki a barátom? A híres énekes, Wilson Simonal. Szóval, énekelni fogok.”