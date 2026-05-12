The deputy head of the EU’s Frontex border control agency, Lars Gerdes, warned there is a “high” risk of arms being smuggled from Ukraine to the EU in the event of a deal ending the war with Russia. https://t.co/1VDadBMXmI— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) May 10, 2026
Európa fegyverkezik, a Frontex riadót fújt: mi lesz a milliárdokból vásárolt arzenállal az ukrajnai háború után?
Miközben Európa kapkodva költ milliárdokat új fegyverekre és harci drónokra, egyre égetőbb kérdéssé válik, mi lesz majd ezek sorsa. Lars Gerdes, a Frontex ügyvezető igazgatóhelyettese figyelmeztetett, hogy az ukrajnai háború lezárása után súlyos biztonsági kockázatot jelenthet az Ukrajnából érkező fegyveráradat. „Nagy mennyiségű fegyver lesz az országban – és sok olyan ember, akinek pénzre van szüksége.” Véleménye szerint ez ideális táptalajt biztosít a bűnszervezetek számára.
2026. 05. 12. 4:00
A Frontex ezért fokozott készültségben van, és a határmenti jelenlét erősítésével próbál gátat szabni az illegális fegyverkereskedelemnek. Az interjúban Lars Gerdes arról is beszélt, hogy a szervezetnek egyre összetettebb fenyegetésekkel kell szembenéznie, például
- a szervezett bűnözéssel,
- a fegyvercsempészettel
- és az úgynevezett hibrid támadásokkal.
Tragédiához vezetett az illegális fegyverbiznisz
A veszélyeket jól mutatja az a Bucsai járásban történt eset is, amely végül gyilkosságba torkollott.
Egy katona ezer dollárért adott el egy fegyvert egy ukrán civilnek, ám később további pénzt követelt a vevőtől.
A vita odáig fajult, hogy a vevő a fegyverrel végzett a katonával, majd a házba zárkózott. A kiérkező rendőrök végül elfogták, írja a Sztrana.
Borítókép: Lengyel katonák a PILICA légvédelmi rakéta- és tüzérségi rendszer átadásán Bytomban (Fotó: AFP)
