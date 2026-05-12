Európa fegyverkezik, a Frontex riadót fújt: mi lesz a milliárdokból vásárolt arzenállal az ukrajnai háború után?

Miközben Európa kapkodva költ milliárdokat új fegyverekre és harci drónokra, egyre égetőbb kérdéssé válik, mi lesz majd ezek sorsa. Lars Gerdes, a Frontex ügyvezető igazgatóhelyettese figyelmeztetett, hogy az ukrajnai háború lezárása után súlyos biztonsági kockázatot jelenthet az Ukrajnából érkező fegyveráradat. „Nagy mennyiségű fegyver lesz az országban – és sok olyan ember, akinek pénzre van szüksége.” Véleménye szerint ez ideális táptalajt biztosít a bűnszervezetek számára.

2026. 05. 12. 4:00
Miközben Európa kapkodva költ milliárdokat új fegyverekre, egyre égetőbb kérdéssé válik, mi lesz majd ezek sorsa
A Frontex ezért fokozott készültségben van, és a határmenti jelenlét erősítésével próbál gátat szabni az illegális fegyverkereskedelemnek. Az interjúban Lars Gerdes arról is beszélt, hogy a szervezetnek egyre összetettebb fenyegetésekkel kell szembenéznie, például

  • a szervezett bűnözéssel, 
  • a fegyvercsempészettel 
  • és az úgynevezett hibrid támadásokkal.

Tragédiához vezetett az illegális fegyverbiznisz

A veszélyeket jól mutatja az a Bucsai járásban történt eset is, amely végül gyilkosságba torkollott.

Egy katona ezer dollárért adott el egy fegyvert egy ukrán civilnek, ám később további pénzt követelt a vevőtől. 

A vita odáig fajult, hogy a vevő a fegyverrel végzett a katonával, majd a házba zárkózott. A kiérkező rendőrök végül elfogták, írja a Sztrana.

Borítókép: Lengyel katonák a PILICA légvédelmi rakéta- és tüzérségi rendszer átadásán Bytomban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
