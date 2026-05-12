Európa fegyverkezik, a Frontex riadót fújt: mi lesz a milliárdokból vásárolt arzenállal az ukrajnai háború után?

Tragédiához vezetett az illegális fegyverbiznisz

A veszélyeket jól mutatja az a Bucsai járásban történt eset is, amely végül gyilkosságba torkollott.

Egy katona ezer dollárért adott el egy fegyvert egy ukrán civilnek, ám később további pénzt követelt a vevőtől.

A vita odáig fajult, hogy a vevő a fegyverrel végzett a katonával, majd a házba zárkózott. A kiérkező rendőrök végül elfogták, írja a Sztrana.

Borítókép: Lengyel katonák a PILICA légvédelmi rakéta- és tüzérségi rendszer átadásán Bytomban (Fotó: AFP)