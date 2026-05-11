Trump terve működik, az AfD tarolt, Kallas pedig nemet mondott Putyinnak – napi összefoglaló

Kallas nemet mondott Putyin javaslatára
Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő hétfőn Brüsszelben nyilatkozva elutasította azt az orosz felvetést, hogy Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő.
Donald Trump Kínába látogat, hogy gazdasági és geopolitikai kérdésekben egyeztessen kínai kollégájával
Donald Trump amerikai elnök május 13. és 15. között látogatást tesz Kínában Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására – jelentette be hétfőn a kínai külügyminisztérium szóvivője. Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője válaszolt lapunk – a kínai találkozó kapcsán felmerült – kérdéseire. Elmondta: Nagyon úgy tűnik, hogy geopolitikai kérdésekben Trump meggyengülten megy Pekingbe.
