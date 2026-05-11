Trump terve működik, az AfD tarolt, Kallas pedig nemet mondott Putyinnak – napi összefoglaló

Kaja Kallas elutasította Vlagyimir Putyin javaslatát, és váratlanul Kijevbe látogatott a német védelmi miniszter. Donald Trump nyomásgyakorlása továbbra is hatással van az ukrajnai folyamatokra, miközben Fico az amerikai érdekeket emlegette az orosz gáz ügyében. Brandenburgban történelmi eredményt ért el az AfD, a lett védelmi miniszter számára pedig súlyos következményekkel járt, hogy ukrán drónok csapódtak be az országba. Napi összefoglaló.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 23:59
Kallas nemet mondott Putyin javaslatára
Kallas nemet mondott Putyin javaslatára

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő hétfőn Brüsszelben nyilatkozva elutasította azt az orosz felvetést, hogy Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő.

Donald Trump Kínába látogat, hogy gazdasági és geopolitikai kérdésekben egyeztessen kínai kollégájával

Donald Trump amerikai elnök május 13. és 15. között látogatást tesz Kínában Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására – jelentette be hétfőn a kínai külügyminisztérium szóvivője. Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője válaszolt lapunk – a kínai találkozó kapcsán felmerült – kérdéseire. Elmondta: Nagyon úgy tűnik, hogy geopolitikai kérdésekben Trump meggyengülten megy Pekingbe.

A repülőjegyek ára meredeken zuhan, mivel a bizonytalanság miatt az emberek kivárnak a nyaralások lefoglalásával

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokádja a Covid-járványhoz hasonló állapotokat eredményezett a légiközlekedésben. 

A bizonytalan energiahelyzet miatt sokan inkább belföldi nyaralás terveznek, ami gondot jelent a légitársaságoknak, így elkezdték csökkenteni a repülőjegyek árát, 

hogy ezzel vegyék rá a nyaralni vágyókat a foglalásra.

Nem derült ki, mire készül a Tisza Párt az EU-ban

Bóka János szerint az Országgyűlés európai ügyek bizottságának meghallgatása után is nyitott kérdés maradt, hogyan viszonyul a Tisza Párt 

  • a rezsicsökkentéshez, 
  • a migrációs paktumhoz és 
  • az orosz gáz ügyéhez.
Titokzatos látogatás: váratlanul Kijevben tűnt fel a német védelmi miniszter

Váratlanul Kijevbe érkezett Boris Pistorius német védelmi miniszter, ahol az ukrán fegyvergyártás és a két ország katonai együttműködésének jövője került napirendre.

Belharc van kibontakozóban Keir Starmer pártjában

A Keir Starmer vezette Munkáspárt történelmi pofonba szaladt bele az önkormányzati választásokon, miközben Nigel Farage pártja, a Reform UK sorra hódította el még a baloldal korábbi fellegvárainak számító körzeteket is. A súlyos vereség nyomán nyílt belháború bontakozott ki a brit baloldalon, aminek egyik jól látható eredménye, hogy Catherine West volt miniszter ultimátumot adott Starmernek, és vezetőválasztást helyezett kilátásba.

Riadó a NATO keleti szárnyán, a lett védelmi miniszter lemondott

Súlyos következményekkel járt a lett védelmi miniszter számára, hogy ukrán drónok csapódtak be az országba. 

Az ukrán fél is megerősítette, hogy Oroszország elektronikai hadviselési eszközökkel eltérítette két támadó drónjukat, majd azokat Lettország felé irányították. 

A balti államok fokozott NATO-védelmet követelnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
