Őrült bajban a FIFA, 3 milliárd nézőt veszíthet el az idei labdarúgó-világbajnokság

A közvetítési jogok körüli vita jól mutatja, hogy a világbajnokság ma már nem csupán sportesemény, hanem a világ egyik legnagyobb médiaterméke.

A FIFA arra számít, hogy a 2026-os torna új bevételi rekordokat dönt,

de ehhez kulcsfontosságú, hogy a világ legnagyobb piacain is biztosított legyen a közvetítés. A szervezet már több mint 175 országban értékesítette a közvetítési jogokat, így jó esély van arra, hogy Kínában és Indiában is megszületik a megállapodás. Az eset ugyanakkor figyelmeztetés arra, hogy még a világ legnézettebb sporteseménye sem tud korlátlanul magas árakat érvényesíteni minden piacon.

Kritikus napok következnek

A 2026-os világbajnokság június 11-én kezdődik, ezért a következő napok döntő fontosságúak lesznek a FIFA számára. Ha sikerül megegyezni a két hatalmas országgal, a torna valóban rekordnézettséget hozhat. Ha azonban a patthelyzet fennmarad, az a FIFA egyik legnagyobb üzleti öngólja lehet az elmúlt években.