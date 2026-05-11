FIFAIndiaKína

Őrült bajban a FIFA, 3 milliárd nézőt veszíthet el az idei labdarúgó-világbajnokság

India és Kína a világ két legnépesebb országa. Ha a 2026-os labdarúgó-világbajnokság két nap múlva kezdődne, ebben a két hatalmas államban senki sem tudná tévén nézni az eseményeket. A napok nagyon gyorsan haladnak, az idő sürget, a FIFA azonban még mindig nem tudott megállapodni. Kérdés, ki kerül nagyobb bajba?

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 21:13
Jelenleg senki sem tudja, hogy lesz tévéközvetítés Indiában és Kínában az idei labdarúgó-világbajnokságról? Fotó: MARCIN GOLBA Forrás: NurPhoto
A közvetítési jogok körüli vita jól mutatja, hogy a világbajnokság ma már nem csupán sportesemény, hanem a világ egyik legnagyobb médiaterméke. 

A FIFA arra számít, hogy a 2026-os torna új bevételi rekordokat dönt,

de ehhez kulcsfontosságú, hogy a világ legnagyobb piacain is biztosított legyen a közvetítés. A szervezet már több mint 175 országban értékesítette a közvetítési jogokat, így jó esély van arra, hogy Kínában és Indiában is megszületik a megállapodás. Az eset ugyanakkor figyelmeztetés arra, hogy még a világ legnézettebb sporteseménye sem tud korlátlanul magas árakat érvényesíteni minden piacon.

Kritikus napok következnek

A 2026-os világbajnokság június 11-én kezdődik, ezért a következő napok döntő fontosságúak lesznek a FIFA számára. Ha sikerül megegyezni a két hatalmas országgal, a torna valóban rekordnézettséget hozhat. Ha azonban a patthelyzet fennmarad, az a FIFA egyik legnagyobb üzleti öngólja lehet az elmúlt években.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

