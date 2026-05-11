A bécsi derbi után Bolláéknak a szurkolók előtt kellett megjelenniük, húszéves mélységben a csapat

Bolla Bendegúz a Rapid Wiennél

A magyar válogatott alapembere a rossz eredmények ellenére is kirobbanthatatlan a Rapid kezdőjéből. Bolla a márciusi válogatottszünet óta mind a hét mérkőzést végigjátszotta, ezalatt egy gólt és egy gólpasszt is kiosztott, az értékelések alapján a 26 éves játékos felfelé lógott ki. Mindennek Marco Rossi is örülhet, aki kedden hirdet keretet a júniusi finnek és kazahok elleni felkészülési mérkőzésekre.