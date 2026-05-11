Bolla BendegúzRapid WienAustria Wienosztrák Bundesliga

A bécsi derbi után Bolláéknak a szurkolók előtt kellett megjelenniük, húszéves mélységben a csapat

Bolla Bendegúz csapata, a Rapid Wien vasárnap 2-0-ra kikapott az Austria Wien ellen az osztrák Bundesliga utolsó előtti fordulójában. Ez már a hetedik veresége volt a Rapidnak hazai pályán, ráadásul a 2021/22-es idény után megint mind a háromszor kikapott a városi derbin. Bolla azonban stabil tagja a csapatnak

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 12:09
A Rapid Wien idén mind a három derbijét elvesztette az Austria Wien ellen, Bolla Bendegúz csapata nincsen könnyű helyzetben Fotó: THOMAS PICHLER Forrás: APA-Images
Bolla Bendegúz a Rapid Wiennél

A magyar válogatott alapembere a rossz eredmények ellenére is kirobbanthatatlan a Rapid kezdőjéből. Bolla a márciusi válogatottszünet óta mind a hét mérkőzést végigjátszotta, ezalatt egy gólt és egy gólpasszt is kiosztott, az értékelések alapján a 26 éves játékos felfelé lógott ki. Mindennek Marco Rossi is örülhet, aki kedden hirdet keretet a júniusi finnek és kazahok elleni felkészülési mérkőzésekre. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
