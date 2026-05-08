Sarah SjöströmHosszú Katinkaúszás

Visszatért és hatodik olimpiájára készül Hosszú Katinka legendás riválisa

Vannak olyan sportcsillagok, akik édesanyaként is képesek visszakapaszkodni csúcsközelbe. A gyors és a pillangóúszás sokszorosan megkoronázott klasszisa, Sarah Sjöström nemrégiben tért vissza a versenyzéshez kisfia születése után, és célba vette a 2028-as Los Angeles-i olimpiát, ami a hatodik ötkarikás játéka lenne. Érdekesség, ugyanazt az utat járja be, mint korábbi nagy riválisa, az édesanyaként szintén visszatért Hosszú Katinka.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 6:30
Sarah Sjöström újra a csúcsra tör, Hosszú Katinka már nem lesz a riválisa
Sarah Sjöström újra a csúcsra tör, Hosszú Katinka már nem lesz a riválisa Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sarah Sjöström és Hosszú Katinka statisztikája (50 méteres medence):

  • Olimpiai arany: 3 (100 m pilla, 50 m gyors, 100 m gyors) – 3 (200 m vegyes, 400 m vegyes, 100 m hát)
  • Összes olimpiai érem: 6 – 4
  • Világbajnoki cím: 14 – 9
  • Európa-bajnoki érem: 28 – 23
  • Fő erősség: Sprint gyors és pillangó – Vegyes, hát és hosszabb gyors

Az Európa-bajnokságokon számos alkalommal osztoztak a dobogón vagy a nap hőse címén. Például a 2018-as Glasgow-i Eb-n mindketten aranyérmeket szereztek saját számaikban, egymást inspirálva a teljesítményükkel.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkülföldi titkosszolgálat

A titkosszolgálatok kiemelt célszemélyei

Földi László avatarja

Azok kerüljenek fontos pozícióba, akiknek az ország érdeke fontosabb, mint a nemzetközi térből érkező dicséret.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu