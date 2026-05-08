Visszatért és hatodik olimpiájára készül Hosszú Katinka legendás riválisa

Sarah Sjöström és Hosszú Katinka statisztikája (50 méteres medence):
- Olimpiai arany: 3 (100 m pilla, 50 m gyors, 100 m gyors) – 3 (200 m vegyes, 400 m vegyes, 100 m hát)
- Összes olimpiai érem: 6 – 4
- Világbajnoki cím: 14 – 9
- Európa-bajnoki érem: 28 – 23
- Fő erősség: Sprint gyors és pillangó – Vegyes, hát és hosszabb gyors
Az Európa-bajnokságokon számos alkalommal osztoztak a dobogón vagy a nap hőse címén. Például a 2018-as Glasgow-i Eb-n mindketten aranyérmeket szereztek saját számaikban, egymást inspirálva a teljesítményükkel.
