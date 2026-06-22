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Fazekas Gergő újra Veszprémben? Édesapja elmondta, miért ellenezte a hazatérést

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Nem szakadt el a kézilabdától Fazekas Nándor. Az egykori magyar válogatott játékos kapusedzőként dolgozik az utánpótlásban, és a fiai miatt is közel maradt a sportághoz. Fazekas Nándor gyermekei közül Gergő és Máté után hamarosan Áron is bemutatkozhat a legjobbak között.

Magyar Nemzet
2026. 06. 22. 9:15
Fazekas Nándor szoros kapcsolatot ápol a fiaival Fotó: Török Attila
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Fazekas Máté vagy Fazekas Gergő?

Az édesapa a két idősebb gyermekéről is beszélt, sőt összehasonlította egymással Mátét és Gergőt: – Nagyon sok, hasonlóan jó tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek a mai kézilabdázásban elengedhetetlenek. Az egy-egyezésben nagyon ügyesek, a döntéshozatalok terén ugyancsak jók és jó a térlátásuk is. Mátéban talán annyival nagyobbak a lehetőségek, hogy ő Gergő 192 centijével szemben 197 magas, és ezzel a magassággal jobban képes átlövésből gólokat szerezni. Máté az Éles SE-ben az NB I/B-ben nem kapott elég terhelést, ezért másfél évre elvittem Győrbe, ahonnan azután a Szeged hívására váltott klubot – mondta, majd Fazekas Mátéval kapcsolatban kiemelte, hogy ő a fejlődése érdekében több speciális tréningen is részt vehet a csapatedzések mellett.

Fazekas Gergő kapcsán felvetődött, hogy miért nem tért vissza a korábbi klubjához Veszprémbe. A játékos 2024 végén maga jelezte, hogy a kölcsönszerződés lejárta után is Lengyelországban kíván maradni, ám ezután még egyszer hívta őt a magyar bajnok. Ezzel kapcsolatban az édesapa elmondta: 

2025-ben vissza akarta őt szerezni a bakonyi együttes, ám „az adott helyzetben olyan szakmai lehetetlenségek is megvalósultak Veszprémben, amelyek ismeretében én nem támogattam az ő visszatérését".

Fazekas Nándor a magyar kézilabda-válogatottról

A kapuslegenda magyar válogatott kapcsán szomorúbb emlékeket is elveszített, hiszen a csapat a szerbek elleni selejtező elvesztésével lemarad a jövő évi világbajnokságról. Fazekas Nándor úgy érzi, egyfajta generációváltás zajlik, de a korosztályos válogatottakban nem lát olyan kiemelkedő egyéniségeket (még a vb-második juniorok között sem), akiknek majd pótolniuk kellene a legjobbak közül kikerülőket. 

– Számos fiatal elmegy külföldre, ami alapvetően jó dolog. Annak viszont nem örülök, hogy közülük többen ott sem tudnak elég játékpercet a pályán tölteni. Persze nincs két, egyforma pályafutás és ezért is akarom csak a saját példámat felemlíteni. Amikor 28 évesen a válogatott második kapusaként el kellett mennem itthonról, vállaltam a kockázatot, mert tudtam, hogy a Bundesligában nagyon kemény két évet kell bizonyítással eltöltenem ahhoz, hogy újra szinten lehessek, kellő hátországgal. A jelen helyzetnél maradva, hiába jó mindkét kapus, Bartucz és Palasics, ha január óta a klubjukban nem védtek... – magyarázta Fazekas Nándor.

 

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