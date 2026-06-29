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Afrika diadala, Ázsia totális bukása

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Ázsia totális csődöt mondott, Afrika szárnyalt, Európa hozta, amit ebben a helyzetben hozni lehetett. Bár a labdarúgó-világbajnokságon már elkezdődött az egyenes kieséses szakasz, mégsem érdektelen kicsit visszatekinteni arra, ami az első 72 mérkőzésen történt. Ennek az elemzésnek a tárgya az lesz, hogyan szerepeltek az egyes kontinensek a labdarúgó-világbajnokságon első szakaszában.

Magyar Nemzet
2026. 06. 29. 10:11
Vozinha, a Zöld-foki-sziegetek csodakapusa Fotó: MICHAEL STEELE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Ó, mesebeli Afrika

A 2022-es katari világbajnokságon összesen 5 afrikai ország szerepelhetett: Ghána, Szenegál, Tunézia, Marokkó és Kamerun. A legjobb eredményt a marokkói csapat érte el, negyedik lett, azaz az éremért küzdhetett. 2026-ra a létszámemelés egyik nagy nyertese az afrikai kontinens lett, mert a kvóták duplázása után 10 csapatot delegálhatott a világbajnokságra. A tíz együttesből kilenc továbbjutott a csoportból, ami egyértelműen a FIFA törekvéseit támasztotta alá.

A tíz indulóból egyedül a harmatgyengének tűnő Tunézia nem élte túl a csoportkört. A kilenc továbbjutó afrikai együttes egyike sem tudta megnyerni csoportját, három pedig a nyolc legjobb harmadik közé csusszanva jutott be a legjobb 32 közé. 

Mindez úgy, hogy két, a világbajnokságok történetében nem egy bravúrt bemutató Kamerun és Nigéria ki sem jutott erre a vb-re. 

A 10/9-es továbbjutási mutató azonban könnyen félrevezető lehet. Afrika futballja továbbra sem tört be a világ élvonalába, a csoportmérkőzéseken látottak alapján egyedül Marokkó és – önmagukhoz mérten – a Zöld-foki-szigetek voltak azok a csapatok, amelyeknek teljesítményét hibátlanra lehet értékelni. 

Brazil's forward #11 Raphinha sits on the ground during the 2026 World Cup Group C football match between Brazil and Morocco at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 13, 2026. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Marokkó 1-1-es döntetlent játszott Brazília ellen - Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Marokkó ugyanannyi pontot (7) szerzett, mint a csoportgyőztes Brazília, a két csapat 1-1-es döntetlent játszott egymással. A Zöld-foki-szigetek csodás döntetlenjeiről már sok szó esett, talán maguk sem gondolták volna, hogy túlélik azt a csoportot, amelybe két korábbi világbajnokot is odavet a sors. Ha Marokkó esetében azt írtuk, hogy hibátlan a produkció, akkor a Zöld-foki-szigetek esetében is ezt kell tenni, annak ellenére, hogy meccset nem nyertek a csoportban. Itt egy vonalat is húzhatunk, a többi továbbjutó afrikai csapat esetében egy-egy olyan mérkőzést lehet kiemelni, amely emlékezetes marad. Elefántcsontpartnak például nem sok hiányzott a németek elleni szenzációs döntetlenhez, de végül kikaptak. Ellenben 1-0-ra megverték Ecuadort, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Miként Szenegál és a Kongói DK is megérdemel egy-egy kalaplengetést. Mindkét csapat az utolsó körben biztosította be továbblépését. 

Ázsia: a totális fejreállás esete

A 2022-es vb-n Ázsiát hat csapat képviselte. A rendező Katar selejtező nélkül jutott ki, mellettük a selejtezőből Ausztrália, Irán, Szaúd-Arábia, Dél-Korea és Japán került ki a vb-re. 2026-ra ez a szám kilencre emelkedett, azaz az ázsiai kontinens is a FIFA létszámemelésének nyertesévé vált. Itt azonban be is fejezhetjük a hozsannát, mert a kilenc ázsiai indulóból mindössze kettő élte túl a csoportmeccseket: Japán és Ausztrália. 

Ráadásul Ausztrália amolyan „vendégrésztvevő” ebben a konföderációban, mert ők földrajzi szempontból Óceániához tartoznak. 

A másik hét ázsiai csapat, Szaúd-Arábia, Üzbegisztán, Irak, Jordánia, Katar, Dél-Korea és Irán kiesett, bár Irán búcsúja egészen döbbenetes volt, mert ők az utolsó pillanatig továbbjutásra álltak, s csak akkor buktak el, amikor Ausztria a 96. percben egyenlíteni tudott Algéria ellen.

Olivia, a male African grey parrot, predicts a Japanese victory in the World Cup Round of 16 match between Brazil and Japan by grasping the Japanese flag in his beak at Nasu Animal Kingdom in Nasu Town, Tochigi Prefecture, Japan, on June 28, 2026. Olivia began making these World Cup predictions in 2014. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Ryoichiro Kida / The Yomiuri Shimbun via AFP)
A madár szerint Japán még a brazilok ellen is favorit lehet - Fotó: RYOICHIRO KIDA / Yomiuri

A kieső ázsiai csapatok játékát látva nem kell zsebkendőket keresnünk. A látottak arra engednek következtetni, hogy ezen a kontinensen megrekedt a futball fejlődése. A 2023-as Ázsia-kupa mind a négy elődöntőse (a győztes Katar, a második Jordánia, valamint Irán és Dél-Korea) kiesett a csoportkörből. Ez a kudarc azt bizonyítja, hogy továbbra is hatalmas a szakadék Ázsia focija és a világszínvonalú futball között. A nemzetközi elemzések a bukás három fő okaként azt nevezték meg, hogy ázsiai futballból hiányzik az európai tapasztalat, azaz, amíg az ázsiai játékosok nagy része nem tud Európába szerződni, nem lesz fejlődés. 

A második ok, hogy az ázsiai együttesek fizikális állapota – Japánt kivéve – jelentősen elmaradt a világ élvonalától. 

A harmadik, hogy Japán és Ausztrália kivételével az utánpótlás nevelés is elavult lett Ázsiában. A FIFA létszámemelése Ázsiában nem jött be, arról nem is beszélve, hogy az a két ázsiai ország (Kína és India), amelyet a FIFA a legszívesebben a vb-n látott volna, ki sem jutott a 48 csapatos tornára. 

Közép-Amerika, Dél-Amerika: minden rendben (?)

A dél-amerikai csapatok közül egyedül a kétszeres világbajnok Uruguay nem élte túl a csoportmeccseket, a hat induló országból öt továbbment. Ami Közép-Amerikát illeti, ott a hat indulóból három (Curacao, Haiti és Panama) esett ki, de ezek a futballtörpék amúgy sem arra készültek, hogy óriásokká válnak. Ebben a zónában szerepel a három vb-házigazda, az USA, Kanada és Mexikó – ők simán továbbjutottak.

Óceánia egyetlen képviselője, Új-Zéland szintén nem tudott labdába rúgni, azaz simán kiesett a csoportmérkőzések során. 

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