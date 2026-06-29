Afrika diadala, Ázsia totális bukása

Ó, mesebeli Afrika

A 2022-es katari világbajnokságon összesen 5 afrikai ország szerepelhetett: Ghána, Szenegál, Tunézia, Marokkó és Kamerun. A legjobb eredményt a marokkói csapat érte el, negyedik lett, azaz az éremért küzdhetett. 2026-ra a létszámemelés egyik nagy nyertese az afrikai kontinens lett, mert a kvóták duplázása után 10 csapatot delegálhatott a világbajnokságra. A tíz együttesből kilenc továbbjutott a csoportból, ami egyértelműen a FIFA törekvéseit támasztotta alá.

A tíz indulóból egyedül a harmatgyengének tűnő Tunézia nem élte túl a csoportkört. A kilenc továbbjutó afrikai együttes egyike sem tudta megnyerni csoportját, három pedig a nyolc legjobb harmadik közé csusszanva jutott be a legjobb 32 közé.

Mindez úgy, hogy két, a világbajnokságok történetében nem egy bravúrt bemutató Kamerun és Nigéria ki sem jutott erre a vb-re.

A 10/9-es továbbjutási mutató azonban könnyen félrevezető lehet. Afrika futballja továbbra sem tört be a világ élvonalába, a csoportmérkőzéseken látottak alapján egyedül Marokkó és – önmagukhoz mérten – a Zöld-foki-szigetek voltak azok a csapatok, amelyeknek teljesítményét hibátlanra lehet értékelni.

Marokkó 1-1-es döntetlent játszott Brazília ellen - Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Marokkó ugyanannyi pontot (7) szerzett, mint a csoportgyőztes Brazília, a két csapat 1-1-es döntetlent játszott egymással. A Zöld-foki-szigetek csodás döntetlenjeiről már sok szó esett, talán maguk sem gondolták volna, hogy túlélik azt a csoportot, amelybe két korábbi világbajnokot is odavet a sors. Ha Marokkó esetében azt írtuk, hogy hibátlan a produkció, akkor a Zöld-foki-szigetek esetében is ezt kell tenni, annak ellenére, hogy meccset nem nyertek a csoportban. Itt egy vonalat is húzhatunk, a többi továbbjutó afrikai csapat esetében egy-egy olyan mérkőzést lehet kiemelni, amely emlékezetes marad. Elefántcsontpartnak például nem sok hiányzott a németek elleni szenzációs döntetlenhez, de végül kikaptak. Ellenben 1-0-ra megverték Ecuadort, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Miként Szenegál és a Kongói DK is megérdemel egy-egy kalaplengetést. Mindkét csapat az utolsó körben biztosította be továbblépését.