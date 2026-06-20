Nagy fordítás a románok ellen, ismét Európa-bajnok Magyarország
A 2023-as Európa Játékokon lemaradt az érmekről, ezután viszont sorozatban harmadik alkalommal is Európa-bajnok lett a magyar férfikardcsapat. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián és Dallos Benedek alkotta válogatott a franciaországi vívó-Eb szombati döntőjében Románia kardozóit győzte le 45-43-ra.
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