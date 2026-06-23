A többi sikeres szakosztály jövőjét illetően a klubelnök jóval optimistább, tudniillik a női és férfi-vízilabdacsapat, valamint a női kézilabdacsapat költségvetése elsősorban szponzori forrásokra épül. Úgy véli, az új kormányzat is fontosnak tartja majd ezeket az együtteseket, amelyek nemzetközi szinten is jelentős eredményeket érnek el, ezért szerinte ezek működése nincsen veszélyben.
Kubatov Gábor kimondta az igazságot a Fradi és a saját jövőjéről
A Ferencváros elnöke interjút adott a klub és a saját várható jövőjéről. Kubatov Gábor az FTC labdarúgócsapatának edzőváltására is kitért: felfedte Borbély Balázs elődje, Robbie Keane távozásának részleteit.
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