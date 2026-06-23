Kubatov Gábor kimondta az igazságot a Fradi és a saját jövőjéről

A többi sikeres szakosztály jövőjét illetően a klubelnök jóval optimistább, tudniillik a női és férfi-vízilabdacsapat, valamint a női kézilabdacsapat költségvetése elsősorban szponzori forrásokra épül. Úgy véli, az új kormányzat is fontosnak tartja majd ezeket az együtteseket, amelyek nemzetközi szinten is jelentős eredményeket érnek el, ezért szerinte ezek működése nincsen veszélyben.