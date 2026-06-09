Szoboszlai és Schäfer góljaival fordított a magyar válogatott Kazahsztán ellen

Szoboszlai egyenlített

Az első félidő végén feszült jelenetek zajlottak a pályán, Szoboszlai tanácskozott Rossival, majd sietősen elsőként szaladt az öltözőbe. Marco Rossi utalt rá előzetesen, hogy a csapatkapitány talán csak egy félidőt játszik, án ott volt a csapatban a második félidőben is. Mi több, ő egyenlített!

Az 52. percben a csereként beállt Lukács mentette meg a labdát a szögletzászlónál, a másik csere, Szűcs Tamás adta középre, Szoboszlai jókor volt jó helyen, közelről a hálóba passzolt, helyesebben mozdulnia sem kellett, a lábáról a hálóba vágódott a labda (1-1).

A magyar válogatott a 67. percben váratlan kombimnációval megszerezte a vezetést. Szoboszlai végezhetett el szabadrúgást a bal oldalról, mindenki beadásra számított, ő azonban legurította a labdát Schäfernek, aki irgalmatlanul kilőtte a bal felső sarkot (2-1).

Pécsi Ármin és Tóth Rajmund is debütált a magyar válogatottban

A másik félidőben Marco Rossi folyamatosan cserélt, beállt Kovács Bendegúz (Vitális Milán helyére), Nagy Zsolt (Callum Styles), a kapuba Pécsi Ármin (Tóth Balázs), Tóth Rajmund (Osváth Attila), végül Baráth Péter (Varga Barnabás).

Markgráf Ákos után tehát Pécsi Ármin és Tóth Rajmund is debütált a magyar válogatottban. Szoboszlai pedig ezt a találkozót is végigjátszotta.