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Michael Schumacher miatt ásítoztak Mogyoródon

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Negyven évvel ezelőtt, 1986. augusztus 10-én rendezték meg az első Forma–1-es Magyar Nagydíjat. A világ egyik legnépszerűbb autóversenye azóta is minden évben eljön Magyarországra, az idei lesz a 41. verseny a Hungaroringen. Ebből az alkalomból a Magyar Nemzeten négy részes visszaemlékező sorozatot indítunk, amelyben felidézzük a mögöttünk lévő négy évtized mogyoródi versenyeinek izgalmas pillanatait. A második részben az 1996–2005 közötti tíz futamot tekintettük át.

Lantos Gábor
2026. 07. 05. 5:53
Fotó: PATRICK HERTZOG Forrás: AFP
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1998. augusztus 16-án aztán Michael Schumacher is megízlelhette a győzelem édes pezsgőjét, miután nagy fordulatok után nyerte meg a 13. Magyar Nagydíjat. Sokáig nem úgy festett, hogy a német pilóta lesz a győztes, mert a finn Mika Hakkinen ellenállhatatlan, mi több, nagyon gyors volt. A 46. körig semmi sem veszélyeztette a finn pilóta diadalát, ám egy túlságosan lassan (9 másodperc) alatt elvégzett kerékcsere megpecsételte a sorsát. Hakkinen vezető helyről állt ki, másodiknak jött vissza, majd a hatodik helyen zárta a futamot. Nyert Michael Schumacher, akinek az ölébe hullott ez a győzelem.

German Ferrari driver Michael Schumacher (L) and Finnish McLaren-Mercedes driver and current leader of the championship Mika Hakkinen listen to journalist's questions during a press conference, 13 August on the Hungaroring, one day before the start of the free practice sessions of the formula one Grand Prix of Hungary scheduled on 16 August. (ELECTRONIC IMAGE) (Photo by Eric CABANIS / AFP)
Michael Schumacher és Mika Hakkinen a Magyar Nagydíjon - Fotó: ERIC CABANIS / AFP

Egy évvel később, 1999-ben Michael Schumacher nem versenyezhetett, mert Silverstone-ban, a Brit Nagydíjon olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy eltörte a lábát. Hogy milyen volt ez az 1999-es magyar verseny? Semmi különös, a nagy izgalmakat nélkülözte, nyert a finn Hakkinen. 2000-ben ugyanez történt, azzal a különbséggel, hogy a 15. Magyar Nagydíjon még annyi izgalom sem akadt, mint az egy évvel korábbi versenyen. 

Ami felhördülést okozott, az a rajt volt, mert a harmadik helyről startoló Hakkinen agresszív előzéssel lenyomta Michael Schumachert és David Coulthardot. A finn versenyző az első kör elején az élre állt, innentől semmi izgalmas nem történt, így meg is nyerte a versenyt.

2001-ben az okozott némi felhördülést, hogy Michael Schumacher és a Ferrari csapata is Mogyoródon nyerte meg az összetett egyéni és konstruktőri világbajnoki címet. Schumacher a verseny után azt mondta, hogy ennyire soha nem unatkozott, az első helyen vezetgetett és azon imádkozott, hogy az autója ne mondja fel a szolgálatot. Kilenc évvel korábban Nigel Mansell lett összetett világbajnok a Magyar Nagydíjon, 2001-ben pedig Michael Schumacher. 

A 2002-es, 17. Magyar Nagydíj sem lógott ki az unalmas versenyek sorából. Az egy évvel korábbi eseményekhez képest annyi volt a változás, hogy Michael Schumacher már két versennyel a magyar viadal előtt megnyerte az összetett vb-címet. Ezért aztán a német zseninek Mogyoródon egyetlen feladata volt: biztosítani a másik Ferrarit vezető brazil Rubens Barichello számára a futamgyőzelmet, azért, hogy a konstruktőri vb-arany is Maranellóba kerüljön. 

Schumacher megtette, amit megkövetelt az olasz istálló, elengedte Barichellót, majd mögé beállva gyakorlatilag feltartotta az egész mezőnyt.

Így nyert a brazil pilóta a Hungaroringen és ezzel a Ferrari a csapatvilágbajnoki címet is megnyerte. Michael Schumacher azért a verseny után elkottyantotta, hogy esze ágában sem volt megelőzni Barrichellót. „A vége felé mentem egy gyors kört, aztán visszavettem a tempóból, és élveztem az autózást” – nyilatkozta a német.

Na de aztán jött a 18. magyar verseny és Baumgartner Zsolt, aki 2003-ban lehetőséget kapott arra, hogy Forma-1-es pilóta legyen. Nem akármilyen sztori volt ez. A szombati edzésen ugyanis a Jordan pilótája, Ralph Firman nagyot hibázott, összetörte a kocsiját és magát is. A Jordan csapat tesztpilótájaként alkalmazott Baumgartner kéznél volt, már csak azt kellett megoldani, hogy legyen versenyzői licensze. Gondot csupán az okozott, hogy Zsoltnak nem volt a rajthoz szükséges szuperlicence. 

Röpke két óra alatt lett, miután a Bernie Ecclestone, Max Mosley, Frank Williams, Jean Todt négyes áldását adta a részvételre. 

Ami a versenyt illeti, a leintéskor minden idők legfiatalabb F–1-es futamgyőztesét, a 22 éves és 26 napos spanyol Fernando Alonsót ünnepelték. Baumgartner Zsolt a 35. körben esett ki motorhiba miatt. Addig nem követett el nagy bakit és jól vezetett.

German Ferrari driver Michael Schumacher shows his scoreboard of World Champion next to his wife Corinna and with all the Ferrari team in the pits of the Hungaroring racetrack near Budapest, 19 August 2001, at the end of the Hungarian Formula One Grand Prix. Schumacher won the race ahead of his teammate Rubens Barrichello and Scottish McLaren-Mercedes driver David Coulthard. Schumacher obtains his second successive world Champion tiltle. (Photo by PIERRE VERDY / AFP)
Michael Schumacher 2001-ben Magyarországon lett összetett világbajnok - Fotó: PIERRE VERDY / AFP

2004-ben a 19. Magyar Nagydíjon a Ferrari itt nyerte meg a konstruktőri vb-aranyat. A verseny Michael Schumacher győzelmével ért véget, akit innentől fogva már csak matematikailag lehetett volna megelőzni az egyéni vb-versenyben. Ez nem is sikerült senkinek. A két Ferrari hatalmas fölénnyel ment végig a 76 körös versenyen, más érdemleges nem történt.

2005-ben, a huszadik magyar verseny volt az első olyan, amit nem augusztusban, hanem júliusban, annak is az utolsó napján rendeztek meg. 

A nézőszám is folyamatosan csökkent, azt nem tudni, mi volt ennek az oka, de legalább a Real Madrid akkori brazil szupersztárja, Roberto Carlos tiszteletét tette Mogyoródon. A finn drukkerek legnagyobb örömére Kimi Räikkönen nyerte meg ezt a versenyt, megszakítva ezzel a Magyar Nagydíjak döbbenetes Ferrari-fölényét.

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