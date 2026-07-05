Michael Schumacher miatt ásítoztak Mogyoródon

1998. augusztus 16-án aztán Michael Schumacher is megízlelhette a győzelem édes pezsgőjét, miután nagy fordulatok után nyerte meg a 13. Magyar Nagydíjat. Sokáig nem úgy festett, hogy a német pilóta lesz a győztes, mert a finn Mika Hakkinen ellenállhatatlan, mi több, nagyon gyors volt. A 46. körig semmi sem veszélyeztette a finn pilóta diadalát, ám egy túlságosan lassan (9 másodperc) alatt elvégzett kerékcsere megpecsételte a sorsát. Hakkinen vezető helyről állt ki, másodiknak jött vissza, majd a hatodik helyen zárta a futamot. Nyert Michael Schumacher, akinek az ölébe hullott ez a győzelem.

Michael Schumacher és Mika Hakkinen a Magyar Nagydíjon - Fotó: ERIC CABANIS / AFP

Egy évvel később, 1999-ben Michael Schumacher nem versenyezhetett, mert Silverstone-ban, a Brit Nagydíjon olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy eltörte a lábát. Hogy milyen volt ez az 1999-es magyar verseny? Semmi különös, a nagy izgalmakat nélkülözte, nyert a finn Hakkinen. 2000-ben ugyanez történt, azzal a különbséggel, hogy a 15. Magyar Nagydíjon még annyi izgalom sem akadt, mint az egy évvel korábbi versenyen.

Ami felhördülést okozott, az a rajt volt, mert a harmadik helyről startoló Hakkinen agresszív előzéssel lenyomta Michael Schumachert és David Coulthardot. A finn versenyző az első kör elején az élre állt, innentől semmi izgalmas nem történt, így meg is nyerte a versenyt.

2001-ben az okozott némi felhördülést, hogy Michael Schumacher és a Ferrari csapata is Mogyoródon nyerte meg az összetett egyéni és konstruktőri világbajnoki címet. Schumacher a verseny után azt mondta, hogy ennyire soha nem unatkozott, az első helyen vezetgetett és azon imádkozott, hogy az autója ne mondja fel a szolgálatot. Kilenc évvel korábban Nigel Mansell lett összetett világbajnok a Magyar Nagydíjon, 2001-ben pedig Michael Schumacher.

A 2002-es, 17. Magyar Nagydíj sem lógott ki az unalmas versenyek sorából. Az egy évvel korábbi eseményekhez képest annyi volt a változás, hogy Michael Schumacher már két versennyel a magyar viadal előtt megnyerte az összetett vb-címet. Ezért aztán a német zseninek Mogyoródon egyetlen feladata volt: biztosítani a másik Ferrarit vezető brazil Rubens Barichello számára a futamgyőzelmet, azért, hogy a konstruktőri vb-arany is Maranellóba kerüljön.

Schumacher megtette, amit megkövetelt az olasz istálló, elengedte Barichellót, majd mögé beállva gyakorlatilag feltartotta az egész mezőnyt.

Így nyert a brazil pilóta a Hungaroringen és ezzel a Ferrari a csapatvilágbajnoki címet is megnyerte. Michael Schumacher azért a verseny után elkottyantotta, hogy esze ágában sem volt megelőzni Barrichellót. „A vége felé mentem egy gyors kört, aztán visszavettem a tempóból, és élveztem az autózást” – nyilatkozta a német.