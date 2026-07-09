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Bombagóllal vezetést szerzett a Ferencváros Újvidéken

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Lisztes Krisztián rögtön a Ferencváros első tétmérkőzésén bizalmat kap Borbély Balázstól a 2026/27-es idényben. A többi poszton az előzetes várakozásnak megfelel a Fradi kezdőcsapata a Vojvodina elleni Európa-liga-selejtezőn; az ellenfélnél a kétszeres magyar válogatott Szűcs Kornél is játszik. Az FTC hamar vezetést szerzett.

Novák Miklós
2026. 07. 09. 19:45
Kristoffer Zachariassen hatalmas gólt rúgott Újvidéken a meccs elején Forrás: Fradi.hu
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