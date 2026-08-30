Négy magyar érem a kajak-kenu vb vasárnap délelőtti döntőiben

Megbicsaklott a magyar hajó a hajrában, ezen múlt a dobogó

Nagyon közel járt a dobogóhoz a Kurucz Levente, Fodor Bence kajak kettes is K–2 500 méteren. Kurucz címvédőként érkezett Poznanba, hiszen tavaly Nádas Bencével megnyerte ezt a számot, Fodorral pedig az idei Európa-bajnokságon ezüstérmes lett. A magyar páros az elő- és a középfutamát is megnyerte.

A döntőben az olimpiai bajnok német Jacob Schopf, Max Lemke kettős kezdett a legjobban. Féltávnál német, portugál, magyar volt a sorrend, és miközben az első hely sorsa hamar eldőlni látszott, Kuruczék sokáig biztosan tartották magukat dobogós pozícióban. Az utolsó métereken azonban megbicsaklott a magyar hajó, jelentősen lelassult, és a portugálok mellett a csehek is eléjük kerültek. Kurucz és Fodor így a negyedik helyen zárt.

A délelőtt utolsó magyar érdekeltségű döntőjében újabb ezüstérem következett. A Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia összeállítású női kenu négyes címvédőként indult C–4 500 méteren.

A kínai hajó rajtolt a legjobban, de a magyar egység tartotta vele a lépést. Féltávnál Kína, Magyarország, Kanada volt a sorrend, és ez a célig nem változott. A kínaiak magabiztosan szerezték meg az aranyérmet, a magyar négyes pedig világbajnoki ezüstérmes lett. Kiss Ágnesnek ez már a második második helye volt Poznanban, szombaton C–1 500 méteren ugyancsak ezüstöt szerzett.

A magyar válogatott a vasárnap délelőtti program végén kilenc éremmel, három arannyal, öt ezüsttel és egy bronzzal állt a poznani világbajnokságon.

A vb-t délután az 5000 méteres döntők zárják, amelyekben még négy magyarért lehet szorítani. 14.04-kor Csorba Zsófia női kenuban, 14.40-kor Adolf Balázs férfi kenuban, 15.15-kor Kőhalmi Emese női kajakban, 15.50-kor pedig Varga Ádám férfi kajakban száll vízre.