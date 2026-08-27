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Óriási üvegfal okozta a világbajnok magyar sportoló halálát – részletek a tragédiáról

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Mindössze 42 éves korában elhunyt Boros Gergely, Európa- és világbajnok magyar kajakos. A halálhírt ma reggel megerősítő Magyar Kajak-Kenu Szövetség nem tért ki a részletekre, de az új információ szerint munkabaleset okozta Boros Gergely tragédiáját. Pontosabban egy hatalmas üvegfal, ami rázuhanhatott.

Szalay Attila
2026. 08. 27. 11:55
A mindössze negyvenkét évesen elhunyt, világbajnok Boros Gergely halálát munkabaleset, egy rázuhanó üvegfal okozhatta
A mindössze negyvenkét évesen elhunyt, világbajnok Boros Gergely halálát munkabaleset, egy rázuhanó üvegfal okozhatta Forrás: kajakkenusport.hu
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Boros Gergelyt felesége és két gyermeke gyászolja. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség saját halottjának tekinti.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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