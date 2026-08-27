Boros Gergelyt felesége és két gyermeke gyászolja. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség saját halottjának tekinti.
Óriási üvegfal okozta a világbajnok magyar sportoló halálát – részletek a tragédiáról
Mindössze 42 éves korában elhunyt Boros Gergely, Európa- és világbajnok magyar kajakos. A halálhírt ma reggel megerősítő Magyar Kajak-Kenu Szövetség nem tért ki a részletekre, de az új információ szerint munkabaleset okozta Boros Gergely tragédiáját. Pontosabban egy hatalmas üvegfal, ami rázuhanhatott.
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