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Az olimpia is szem előtt: harminchét magyar küzd vb-érmekért a Málta-tavon

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Az előfutamokkal szerdán megkezdődik az 51. gyorsasági kajak-kenu világbajnokság a lengyelországi Poznanban. A vb-n 28 (plusz kilenc para)versenyző képviseli hazánkat. Bár tavaly Magyarország nyerte az éremtáblázatot, és azóta a mezőny is erősödött, a szövetségi kapitányok még az akkorinál is sikeresebb szereplésben bíznak.

Wiszt Péter
2026. 08. 26. 5:55
Nádas Bence a kettesek között címvédő, de friss édesapaként a négyest vezetheti Eb- után vb-győzelemre kajak-kenuban
Nádas Bence a kettesek között címvédő, de friss édesapaként a négyest vezetheti Eb- után vb-győzelemre Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter
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Csikós Zsóka tavaly berobbant a női kajakelitbe, az idei vb-n is jól szerepelhet
Csikós Zsóka tavaly berobbant a női kajakelitbe, az idei vb-n is jól szerepelhet. Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter

– Bízom benne, hogy Csikós Zsóka hasonló eredményeket ér majd el, mint tavaly. Ő azon versenyzők közé tartozik, akik az év során fokozatosan emelik a teljesítményük szintjét, remélem, a formája most fog kicsúcsosodni. A fiatal négyes az idény során folyamatosan a dobogó közelében volt, ezúttal is jó szereplést várok tőlük. A páros gyakorlatilag edzésversenyként fogta fel a pótválogatót, amelyet aztán megnyert, azóta pedig csak erre a számra készül. Bízom benne, hogy nem fogják elizgulni a vb-t és ki tudják hozni magukból a legjobbat. Hogy ez mire lesz elég, azt majd meglátjuk – közölte Tóth Dávid, hozzátéve: a rutinosnak számító Lucztól és Kőhalmitól arra számít, hogy a dobogóért harcolnak majd a legrövidebb, illetve a leghosszabb távon. A szakvezető szerint összességében hét-nyolc érem benne van a kajakos küldöttségben.

Kenu

A kenusok részéről 12-en utaznak Poznanba. A férfiaknál Fejes Dánielre vár a legsűrűbb program, az MTK sportolója ugyanis az ötszáz egyes és négyes mellett az olimpiai C-1 1000 méteres számban is indul, melyben a legutóbbi, montréali világkupán második lett. Ötszáz párosban a tavaly vb-harmadik, idén Montréalban győztes Kollár Kristóf, Juhász István duó állhat rajthoz. Kétszáz egyesben az Eb-ötödik Hodován Dávid, míg 

ötszáz négyesben a vb-címvédő Fejes, Kollár, Juhász, Hajdu Jonatán egységet nevezte ifjabb Foltán László kapitány.

A nőknél a neveket tekintve egy változás történt a portugáliai Eb-hez képest: bekerült Horányi Dóra, aki C-2 200 méteren Opavszky Rékával térdel össze. Az olimpiai számok tekintetében kétszáz egyesben ismét Paragi Petra, ötszáz párosban pedig az Eb-második Kiss Ágnes, Nagy Bianka kettős versenyez majd. Kiss emellett ötszáz egyesben, valamint a világbajnoki címvédő négyesben is főszereplő lesz. Ötezer méteren a mindhárom idei vk-n és az Eb-n is megállíthatatlan Csorba Zsófiának lehet majd szurkolni.

– A nevezések alapján látszik, hogy ez egy olimpiai pontszerző vb lesz, nagyon erősnek tűnik a mezőny. A tavalyihoz hasonló szereplés elégedettséggel töltene el, de a legboldogabb akkor lennék, ha a 2025-ös két aranyból most három, a három bronzból pedig legalább egy ezüst lenne – nyilatkozott az MTI-nek ifjabb Foltán László.

Para

Para szakágban Hajdu Botond szövetségi kapitány kilenc versenyzőt jelölt a csapatba. KL1-ben Kiss Péter Pál az Eb, valamint mindkét világkupa megnyerése után pályafutása hatodik világbajnoki elsőségére hajthat. Mellette ott lesz ebben a kategóriában a tapasztalt Suba Róbert is, aki VL2-ben is indul. KL2-ben a nőknél Varga Katalin, a férfiaknál Kiss Tibor neve szerepel a csapatban. Boldizsár Dalma, Molnár Nikoletta és Kiss Erik is rutinos tagja a válogatottnak, amely két vb-újoncot is avat a VL1-ben induló Baranyai Réka és a KL3-ban versenyző Mazug Anetta személyében.

A kajak-kenu vb A-döntős programja

péntek:

  • 15.04 női K-4 500 m
  • 15.11 férfi K-4 500 m
  • 15.18 női C-2 500 m
  • 15.25 férfi C-1 1000 m
  • 15.33 női K-1 1000 m
  • 15.41 férfi C-1 200 m
  • 15.47 férfi VL1 200 m
  • 15.53 női VL1 200 m

szombat:

  • 10.46 női KL1 200 m
  • 10.52 férfi KL1 200 m
  • 15.04 női C-1 500 m
  • 15.11 férfi C-1 500 m
  • 15.18 női K-1 500 m
  • 15.26 férfi K-1 1000 m
  • 15.36 férfi CL2 200 m
  • 15.42 férfi VL3 200 m
  • 15.48 női KL2 200 m
  • 15.54 női KL3 200 m
  • 16.00 férfi K-1 200 m
  • 16.06 női C-2 200 m
  • 16.12 férfi C-4 500 m

vasárnap:

  • 10.04 férfi K-1 500 m
  • 10.10 női K-1 200 m
  • 10.16 női C-1 200 m
  • 10.22 női VL2 200 m
  • 10.28 férfi KL2 200 m
  • 10.34 női VL3 200 m
  • 10.40 férfi KL3 200 m
  • 10.47 férfi C-2 500 m
  • 10.54 férfi K-2 500 m
  • 11.01 női K-2 500 m
  • 11.08 női C-4 500 m
  • 14.04 női C-1 5000 m
  • 14.40 férfi C-1 5000 m
  • 15.15 női K-1 5000 m
  • 15,50 férfi K-1 5000 m

Félkövérrel az olimpián is szereplő versenyszámokat jelöltük.

 

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