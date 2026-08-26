Az olimpia is szem előtt: harminchét magyar küzd vb-érmekért a Málta-tavon

Csikós Zsóka tavaly berobbant a női kajakelitbe, az idei vb-n is jól szerepelhet. Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter

– Bízom benne, hogy Csikós Zsóka hasonló eredményeket ér majd el, mint tavaly. Ő azon versenyzők közé tartozik, akik az év során fokozatosan emelik a teljesítményük szintjét, remélem, a formája most fog kicsúcsosodni. A fiatal négyes az idény során folyamatosan a dobogó közelében volt, ezúttal is jó szereplést várok tőlük. A páros gyakorlatilag edzésversenyként fogta fel a pótválogatót, amelyet aztán megnyert, azóta pedig csak erre a számra készül. Bízom benne, hogy nem fogják elizgulni a vb-t és ki tudják hozni magukból a legjobbat. Hogy ez mire lesz elég, azt majd meglátjuk – közölte Tóth Dávid, hozzátéve: a rutinosnak számító Lucztól és Kőhalmitól arra számít, hogy a dobogóért harcolnak majd a legrövidebb, illetve a leghosszabb távon. A szakvezető szerint összességében hét-nyolc érem benne van a kajakos küldöttségben.

Kenu

A kenusok részéről 12-en utaznak Poznanba. A férfiaknál Fejes Dánielre vár a legsűrűbb program, az MTK sportolója ugyanis az ötszáz egyes és négyes mellett az olimpiai C-1 1000 méteres számban is indul, melyben a legutóbbi, montréali világkupán második lett. Ötszáz párosban a tavaly vb-harmadik, idén Montréalban győztes Kollár Kristóf, Juhász István duó állhat rajthoz. Kétszáz egyesben az Eb-ötödik Hodován Dávid, míg

ötszáz négyesben a vb-címvédő Fejes, Kollár, Juhász, Hajdu Jonatán egységet nevezte ifjabb Foltán László kapitány.

A nőknél a neveket tekintve egy változás történt a portugáliai Eb-hez képest: bekerült Horányi Dóra, aki C-2 200 méteren Opavszky Rékával térdel össze. Az olimpiai számok tekintetében kétszáz egyesben ismét Paragi Petra, ötszáz párosban pedig az Eb-második Kiss Ágnes, Nagy Bianka kettős versenyez majd. Kiss emellett ötszáz egyesben, valamint a világbajnoki címvédő négyesben is főszereplő lesz. Ötezer méteren a mindhárom idei vk-n és az Eb-n is megállíthatatlan Csorba Zsófiának lehet majd szurkolni.