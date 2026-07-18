Az olimpiai bajnok kenus kihívása: trombózis mögötte, tíz év meló előtte

Kis-Duna, a kajakos és kenus paradicsom

– Miért éppen itt? Hogyan került egyáltalán Ráckevére, illetve Kiskunlacházára?

– Miután abbahagytam a versenyzést, először külföldön, majd Dunaújvárosban dolgoztam. Onnan már csak ugrás Ráckeve…

– Sokan úgy tartják, a Kis-Duna, hivatalos nevén a Ráckevei–Soroksári Duna-ág az egész országban a legjobb víz kajakozásra, kenuzásra. Ön is így gondolja?

– Igen, azon belül is itt, ez a szakasz a legjobb, ahol a csónakház is fekszik a lacházi Duna-parton. A három kilométer hosszú Angyali-sziget két oldalán akkor is lehet evezni, amikor viharos szél tombol.

– Nem véletlenül edzőtáborozott nyaranta rendszeresen Ráckevén a Csipes Ferenc, Gyulay Zsolt fémjelezte honvédos csapat Angyal Zoltán vezetésével…

– S persze a kenusok is, Szabó Attila, Bohács Zsolt, Pulai Imre, Novák Ferenc. Én is edzettem itt anno. Először Ráckevén próbáltam megvetni a lábam, de ott két egyesület is működik, aztán Kiskunlacházán a város vezetői nagyot álmodtak, belevágtak a csónakház építésébe, adott volt a lehetőség, pályáztam, s az egyesületem bérli az ingatlant. Úgy számolok, tíz évnyi munkát kell beletennem, utána majd már ki tudok belőle venni valamit.

Vajda Attila folyamatosan pörgésben van, fel kell építenie a vállalkozásátFotó: Polyák Attila

Ha már nem lehetett szövetségi kapitány...

– Országszerte több híres egyesület működik, az akadémiáról nem is beszélve. Nem is akart válogatott versenyzőkkel foglalkozni?

– Dehogynem! Két éve pályáztam is kenus szövetségi kapitánynak, de nem rám esett a választás.

– S miért nem mondjuk Szegeden vágott bele ebbe a munkába?

– Eldöntöttem, hogy a saját utamat akarom járni. Természetesen könnyebb lenne saját ingatlanon, nagyobb népességű bázison, de véletlenül sem panaszkodom. Már megtanultam, hogy csak „gyütt-maradt” vagyok, de szeretek itt élni, s szerencsére boldogulok. Ahogy már utaltam rá, két lába van a munkámnak. Egyrészt felnőtteknek tartok köredzést szabadidősport jelleggel. Szeretem ezt a munkát, fontosnak is tartom, s miért is tagadnám, ebből a körből kerül ki a tanítványaim egy része, hiszen a szülők példáját követve a gyerekek lejárnak az egyesületbe. Jelenleg negyven-negyvenöt egyesületi tag van, ezt a létszámot szeretném úgy hatvanig feltornázni.