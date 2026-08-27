Egyik magyar teniszező sem kiemelt ellenféllel kezd a US Open főtábláján

Egyéb érdekes párosítások a nyitókörből

A női címvédő és világelső Arina Szabalenka a kolumbiai Camila Osorio ellen kezd. A szabadkártyás Venus Williams szintén GS-győztes honfitársa, Sofia Kenint kapta.

A férfiaknál a címvédő Carlos Alcaraz bő négy hónap után az orosz Roman Szafjullin ellen lép ismét pályára az első fordulóban. Az első kiemelt Alexander Zverev az olasz Lorezo Sonego, a 24-szeres GS-bajnok Novak Djokovics pedig az argentin Mariano Navone ellen nyit. Az utolsó Grand Slam-versenyüket teljesítő klasszisok közül Stan Wawrinka az őt Wimbledonban is kiejtett olasz Matteo Berrettini – ha Djokovics Navone ellen továbbjut, ezen párharc győztese ellene folytatja –, míg Gael Monfils a paraguayi Adolfo Vallejót kapta.

A New York-i torna főtáblás küzdelmei vasárnap kezdődnek meg.