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Egyik magyar teniszező sem kiemelt ellenféllel kezd a US Open főtábláján

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Csütörtökön elkészítették az amerikai nyílt teniszbajnokság egyéni főtábláinak sorsolását. Magyarként a nőknél Bondár Anna és Udvardy Panna, míg a férfiaknál Fucsovics Márton és Marozsán Fábián várhatta ellenfelét, de a US Open első fordulójában ott lehet még Piros Zsombor is.

Wiszt Péter
2026. 08. 27. 19:10
A héten a winston-salemi tenisztornától címvédőként visszalépett Fucsovics Márton sorozatban 11. alkalommal szerepelhet a US Open főtábláján Fotó: Getty Images via AFP/Sarah Stier
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Egyéb érdekes párosítások a nyitókörből

A női címvédő és világelső Arina Szabalenka a kolumbiai Camila Osorio ellen kezd. A szabadkártyás Venus Williams szintén GS-győztes honfitársa, Sofia Kenint kapta.

A férfiaknál a címvédő Carlos Alcaraz bő négy hónap után az orosz Roman Szafjullin ellen lép ismét pályára az első fordulóban. Az első kiemelt Alexander Zverev az olasz Lorezo Sonego, a 24-szeres GS-bajnok Novak Djokovics pedig az argentin Mariano Navone ellen nyit. Az utolsó Grand Slam-versenyüket teljesítő klasszisok közül Stan Wawrinka az őt Wimbledonban is kiejtett olasz Matteo Berrettini – ha Djokovics Navone ellen továbbjut, ezen párharc győztese ellene folytatja –, míg Gael Monfils a paraguayi Adolfo Vallejót kapta.

A New York-i torna főtáblás küzdelmei vasárnap kezdődnek meg.

A vegyes páros döntőjének összefoglalója:

 

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