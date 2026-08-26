teniszMarozsán FábiánGálfi Dalma

Marozsán Fábián nagy sikere Amerikában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A 15. kiemelt Marozsán Fábián kétszettes győzelemmel bejutott a nyolcaddöntőbe a 818 ezer dollár (253,8 millió forint) összdíjazású winston-salemi keménypályás tenisztornán.

Magyar Nemzet
2026. 08. 26. 8:20
Marozsán Fábián a legjobb tizenhat közé jutott Winston-Salemben Fotó: CARMEN JASPERSEN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világranglistán 70. Bondár lépett először pályára a mexikói viadalon, ahol a selejtezőből küzdötte fel magát a főtáblára, és a 32 között a nyolcadik kiemelt Cristina Bucsával csapott össze. Az eddigi egyetlen találkozójukat a jelenleg 40. helyezett spanyol nyerte meg januárban Brisbane-ben. A második csatában a 29 éves magyar rögtön elvesztette az adogatását, ami - mivel nem tudott visszabrékelni - később a szettjébe került. A folytatásban Bondár 1:1-nél és 3:5-nél is elbukta a szerváját, miközben a Moldovában született és 2015 óta spanyol színekben versenyző Bucsának csak egyetlen bréklabdát kellett hárítania az egész meccsen, amely 1 óra 33 percig tartott.

Udvardy Panna (76.) kikapott a selejtező második fordulójában, de szerencsés vesztesként mégis bejutott az elitmezőnybe, ahol az őt egy pozícióval megelőző ausztrál Maya Joint várt rá. Első összecsapásukon két-két brékkel jutottak el a rövidítésig, melyben egy hajszálnyival a Floridában élő Udvardy volt jobb. A második felvonásban a 27 éves magyar 1:1 után már egy gémet sem vesztett, és könnyedén nyert az amerikai születésű, 20 éves Joint ellen. A találkozó 1 óra 37 percig tartott.

Udvardyra a nyolcaddöntőben a második helyen kiemelt belga Elise Mertens (24.) vár, akitől kikapott a korábbi két mérkőzésükön.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lánczi András
idezojelekamerika

A globalizáció formáló ereje

Lánczi András avatarja

Nem volna bajom az új törvény szándékával, ha nem arról szólna, hogy a politikai ellenfelet lejárassa, rosszabb esetben kriminalizálja, az eredeti politikai célról pedig egy szó sem esik.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.