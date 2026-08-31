„Egészen elképesztő, nem találok rá szavakat" – kiborult a Vidi edzője

NB II, 6. forduló:
szombat:
- Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló 0-2 (0-1)
- Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny 3-0 (0-0)
- FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC 1-2 (1-1)
- Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr 4-2 (0-0)
vasárnap:
- Szentlőrinc SE–FC Ajka 0-1 (0-1)
- Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár 2-1 (0-0)
- Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár 6-0 (3-0)
hétfő:
- Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC 19.30
A tabella állása itt tekinthető meg.
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