NB IIVideotonpető tamásSoroksárKarcagDiósgyőri VTK

„Egészen elképesztő, nem találok rá szavakat" – kiborult a Vidi edzője

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Soroksár a labdarúgó NB II 6. fordulójában 6-0-s hazai győzelemmel őrizte meg a veretlenségét. Az éllovas eddig egyedüliként a Karcag otthonában vesztett pontokat, és a nagykunságiak sem találtak még legyőzőre: vasárnap a vendég Videoton ellen fordítottak, és nyertek 2-1-re.

Wiszt Péter
2026. 08. 31. 5:32
Pető Tamás, a Videoton vezetőedzője Forrás: Vidi.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

NB II, 6. forduló:

szombat:

  • Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló 0-2 (0-1)
  • Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny 3-0 (0-0)
  • FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC 1-2 (1-1)
  • Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr 4-2 (0-0)

vasárnap:

  • Szentlőrinc SE–FC Ajka 0-1 (0-1)
  • Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár 2-1 (0-0)
  • Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár 6-0 (3-0)

hétfő:

  • Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC 19.30

A tabella állása itt tekinthető meg.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sitkei Levente
idezojelekegyesült államok

Csillámporos irányítók

Sitkei Levente avatarja

A mostani világban egyes politikusok letértek arról az útról, amikor irányítanak, vezetik a nemzetet egy bizonyos irányban, célokat akarnak elérni. A lényeg a show.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu