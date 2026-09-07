Leclerc látászavarra, Hamilton a balesetet szenvedett monacóira és a Ferrarira panaszkodott

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Lewis Hamilton újra kifakadt: szerinte a F1-es Olasz Nagydíj rajtjánál Charles Leclerc miatt esett vissza. A monacói később nagyot bukott, balesete után egy ideig látászavarral küszködött. Leclerc a monzai első két kanyarról óvatosabban fogalmazott, Hamilton szerint viszont a problémák eleve abból fakadnak, hogy a Ferrari még nem tette meg őt első számú pilótának. Szóba került a Mercedes is, míg Fred Vasseur a McLarennel példálózott.

Koczó Dávid
2026. 09. 07. 9:19
Charles Leclerc Ferrarijából ez maradt az F1-es Olasz Nagydíj korai szakaszában történt baleset után Fotó: Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Stephen Blackberry
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Leclerc a baleset okairól nem akart nyilatkozni, mondván, még elemezniük kell az adatokat. A rajt utáni incidenssel kapcsolatban is óvatosan fogalmazott, de azért inkább a hátulról érkező Hamilton felelősségét lehene kiolvasni a sorok közül.

– Nem volt hely. Próbáltam a lehető legszűkebben maradni, de ez nem volt elég. Összességében el kell kerülnünk az ilyen helyzeteket csapatként.

Hamilton szerint Leclerc és a Ferrari a hibás

Lewis Hamilton egyáltalán nem volt ilyen diplomatikus.

– Előrébb voltam a második kanyar csúcspontjánál.

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hárította egyértelműen a felelősséget csapattársára a konkrét incidens kapcsán Hamilton, aki aztán a Ferrarit is szidta, már nem először ebben az idényben.

– Már régen, hosszú hetekkel ezelőtt döntést kellett volna hoznia a csapatnak – utalt arra Hamilton, hogy első számú pilótának kellene lennie, hiszen közelebb áll a pontversenyt vezető Kimi Antonellihez, mint Leclerc.

Hamilton meghökkentő kijelentése a Mercedesről

Hamilton aztán a Mercedest hozta fel pozitív példaként.

– A Mercedesnél írott megállapodás volt arról, hogy a pályán hogyan versenyzünk egymással, és nem is volt nagyon rossz a helyzet, talán csak néhány pillanat köztem és Nico Rosberg között. Itt viszont nincsenek szabályok.

Talán az idő szépítette meg az emlékeket, hiszen Hamilton és Rosberg többször ütközött egymással a közös éveik alatt, ilyenre Leclerc és Hamilton közös másfél éve során nem volt példa.

Vélhetően Hamilton nem is lett volna annyira agresszív az első kanyarban, ha nem a csapattársát próbálja megelőzni, akitől elvárta, hogy tekintettel legyen rá.

Az ugyanis egyértelmű volt, hogy a második kanyarban a brit lesz a külső íven, és neki fogyhat el a helye.

A Ferrari csapatfőnöke a McLarennel példálózott

Fred Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke biztosított mindenkit, hogy házon belül kitárgyalják majd az esetet. Vasseur példája alapján a csapatsorrend felállításában viszont vélhetően egyelőre hiába bízik Hamilton.

– Tavaly ilyenkor Piastri vezette a bajnokságot. Ha a McLaren akkor úgy dönt, hogy beáll mögé Norrisszal szemben, Max Verstappen lett volna a világbajnok – érvelt a túl korai döntés ellen Vassuer, bár hozzátette, hogy előbb-utóbb eljöhet az idő, hogy nehéz döntést hozzanak.

A Ferrari felrúgná a jövőjét, ha Hamilton mögé állna

A vb-pontversenyben Hamilton hátránya 76 pont Kimi Antonelli (Mercedes) mögött, a monzai parádés sikere után nagyon úgy tűnik, hogy a fiatal olasz nyeregben van. Leclerc és Hamilton között 36 pont a különbség a brit javára, minimálisan tűnik reálisabbnak Hamilton idei vb-címe, mint Leclerc-é.

Az időmérőkön Leclerc a gyorsabb (8-5), még ha jelentősen csökkent is a tavalyi fölénye Hamiltonnal szemben. A nyári szünet előtti utolsó négy hétvégén rendre a monacói szerzett több pontot. A kettejük közötti pontkülönbség Leclerc több kiesésére vezethető vissza, nem arra, hogy Hamilton gyorsabb lenne.

Ha a Ferrari Hamiltont megteszi első számú pilótának, szinte futamról futamra arra kell majd kérnie Leclerc-t, hogy engedje el a britet, ez pedig megalázó lenne a monacóinak, akit hosszú távú szerződés köz az istállóhoz, akiben a Ferrari továbbra is a jövőt látja.

Akkora esély pedig jelenleg nem látszik az idei vb-címre, hogy azért megérje az istállónak feláldoznia a jövőjét.

 

Lewis HamiltonCharles Leclercolasz nagydíjscuderia ferrariforma-1

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