Semmi esély nem volt az újabb magyar kosárlabdacsodára
A magyar női kosárlabda-válogatott a Berlinben zajló világbajnokság negyeddöntőjében 108-56-ra kikapott az Egyesült Államok válogatottjától. A sima vereség abszolút papírforma, a magyar csapat így is nagyon büszke lehet a vb-szereplésére, negyven év után először jutottak legjobb nyolc közé a női kosárlabda-vb-n a mieink.
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