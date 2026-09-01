BL helyett másodosztály? Kérdőjelek a magyar válogatott játékos körül

Nem ő az első magyar futballista, aki idén a belga ligába szerződött, a nyáron igazolt oda Átrok Zalán (Waregem), valamint Gruber Zsombor és Kovács Mátyás (La Louviere) is.

Mi lesz a magyar válogatott kapusával?

Néhány hete úgy tűnt, Tóth Balázs klubváltása is biztos, ám azóta a Celtic a kínos BL-búcsú után óvatosabb költésekre kényszerül. Ellentmondásos információk terjednek arról, hogy a skót csapat ajánlatot tett-e Tóthért az angol másodoszályú Blackburnnek, az viszont biztos, hogy megállapodás nem született a felek között, s úgy tűnik, a Celtic immár a szintén angol második ligás Wolverhamptontól veszi kölcsön a korábbi angol válogatott kapust, Sam Johnstone-t.

Tóth a BL-ről már biztosan lecsúszott, s egyre valószínűbb, hogy marad az angol másodosztályban.