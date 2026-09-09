Amerika, a női kosárlabda-vb legnagyobb favoritja, Juhász Dorkáról beszél

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Csütörtökön délelőtt 11.30-kor kezdődik Berlinben a női kosárlabda-világbajnokság első negyeddöntője, amelyet a címvédő és tizenegyszeres világbajnok Egyesült Államok ellen vív majd Völgyi Péter együttese. A meccs toronymagas favoritja az Egyesült Államok csapata, ugyanakkor Amerikában máris nagy tisztelettel beszélnek a magyarok eddigi teljesítményéről.

Lantos Gábor
2026. 09. 09. 7:30
1986 után újra a legjobb nyolc közé jutott a magyar női kosárlabda-válogatott a vb-n Fotó: MARCIN GOLBA Forrás: NurPhoto
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Veronika Kanyasi and Yvonne Turner play during the FIBA Women's Basketball World Cup 2026 qualification match between Hungary and Japan in Berlin, Germany, on September 8, 2026. (Photo by Marcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto via AFP)
Nem a magyarok lesznek az esélyesek az USA ellen - Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

A FIBA a magyar magasemberek mellett azt is kiemeli, hogy Magyarországnak akkor lehet igazán esélye, ha Juhász Dorka kiemelkedő teljesítményt nyújt, és a csapat képes kontrollálni a lepattanókat. A magyar válogatott egyik legnagyobb problémája ugyanakkor az eladott labdák száma lehet. Az amerikaiak rendkívül gyorsan büntetik az ilyen hibákat, és ha Magyarország túl sok könnyű labdát ad az ellenfélnek, abból pillanatok alatt kialakulhat az a fajta rohanós kosárlabda, amelyben az USA szinte megállíthatatlan.

Az olaszok megmutatták, hogy az USA sem sérthetetlen

Az amerikai sajtóban ugyanakkor nemcsak Magyarországról beszélnek a negyeddöntő kapcsán. Legalább ennyire fontos téma az, hogy az Egyesült Államok a csoportkörben Olaszország ellen meglepően nehéz mérkőzést játszott. 

Az amerikaiak végül csak 55–52-re nyertek, és az összecsapás után a tengerentúli sajtóban is megjelentek az első komoly kérdőjelek.

Az SB Nation elemzése nem is próbálta szépíteni a látottakat. A cikk arra hívta fel a figyelmet, hogy az amerikai válogatott mindössze 29 százalékkal dobott mezőnyből, ráadásul több labdát adott el, mint ahány gólpasszt kiosztott. Az elemzés szerint az amerikaiak támadójátéka komoly problémákkal küzdött, és ez már a torna kieséses szakasza előtt figyelmeztető jel lehet. Ezt a Reuters világbajnoki előzetese is hangsúlyozta, amikor arról írt, hogy az amerikaiak számára ez a világbajnokság jóval nehezebb lehet, mint az elmúlt évek nagy tornái. A Team USA továbbra is elképesztő erőt képvisel, de a világ többi része egyre közelebb kerül hozzá, ráadásul az amerikaiak ezúttal fontos hiányzókkal is érkeztek Berlinbe.

A Reuters elemzése szerint az amerikaiak minden idők egyik legnehezebb világbajnoki kihívására készülnek, miközben továbbra is az ötödik egymást követő vb-aranyukat üldözik.

A magyarok közül Lelik Réka fogalmazta meg talán a legjobban, milyen mérkőzés következik. A Japán elleni győzelem után az Associated Pressnek arról beszélt, mennyire várja, hogy az Egyesült Államok ellen játszhasson. 

„Nagyon izgatott vagyok, hogy a világ legjobb játékosai, a világ legjobb csapata ellen játszhatok” –

idézte őt az AP amerikai tudósítása.

Lelik szavai jól mutatják azt a helyzetet, amelyben a magyar válogatott pályára léphet: az Egyesült Államok ellen Magyarországnak valóban nincs veszítenivalója. A nyomás teljes egészében az amerikaiakon van. A Team USA az elmúlt négy világbajnokságot egyaránt megnyerte, története során pedig összesen tizenegy vb-aranyat szerzett. A jelenlegi csapat célja az ötödik egymást követő világbajnoki cím. A magyarok számára ezzel szemben már maga a negyeddöntő is történelmi lehetőség. Ugyanakkor Amerikában senki nem kezeli Magyarországot a mérkőzés esélyeseként. Az Egyesült Államok minden tekintetben favorit: mélyebb a kerete, több világklasszisa van, elképesztő WNBA-s tapasztalat áll rendelkezésére, és olyan játékosokat tud a pályára küldeni a kispadról is, akik sok más válogatottban egyértelmű kezdők lennének.

 

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