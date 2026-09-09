Amerika, a női kosárlabda-vb legnagyobb favoritja, Juhász Dorkáról beszél

Nem a magyarok lesznek az esélyesek az USA ellen - Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

A FIBA a magyar magasemberek mellett azt is kiemeli, hogy Magyarországnak akkor lehet igazán esélye, ha Juhász Dorka kiemelkedő teljesítményt nyújt, és a csapat képes kontrollálni a lepattanókat. A magyar válogatott egyik legnagyobb problémája ugyanakkor az eladott labdák száma lehet. Az amerikaiak rendkívül gyorsan büntetik az ilyen hibákat, és ha Magyarország túl sok könnyű labdát ad az ellenfélnek, abból pillanatok alatt kialakulhat az a fajta rohanós kosárlabda, amelyben az USA szinte megállíthatatlan.

Az olaszok megmutatták, hogy az USA sem sérthetetlen

Az amerikai sajtóban ugyanakkor nemcsak Magyarországról beszélnek a negyeddöntő kapcsán. Legalább ennyire fontos téma az, hogy az Egyesült Államok a csoportkörben Olaszország ellen meglepően nehéz mérkőzést játszott.

Az amerikaiak végül csak 55–52-re nyertek, és az összecsapás után a tengerentúli sajtóban is megjelentek az első komoly kérdőjelek.

Az SB Nation elemzése nem is próbálta szépíteni a látottakat. A cikk arra hívta fel a figyelmet, hogy az amerikai válogatott mindössze 29 százalékkal dobott mezőnyből, ráadásul több labdát adott el, mint ahány gólpasszt kiosztott. Az elemzés szerint az amerikaiak támadójátéka komoly problémákkal küzdött, és ez már a torna kieséses szakasza előtt figyelmeztető jel lehet. Ezt a Reuters világbajnoki előzetese is hangsúlyozta, amikor arról írt, hogy az amerikaiak számára ez a világbajnokság jóval nehezebb lehet, mint az elmúlt évek nagy tornái. A Team USA továbbra is elképesztő erőt képvisel, de a világ többi része egyre közelebb kerül hozzá, ráadásul az amerikaiak ezúttal fontos hiányzókkal is érkeztek Berlinbe.