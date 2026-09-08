Japán ellen is nyerhetünk, a távolban már az olimpiai bajnok vár a magyarokra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Kedden 17.45-kor Berlinben a magyar női kosárlabda-válogatott Japán ellen folytatja a világbajnokságot. Völgyi Péter csapatára tehát újabb ázsiai ellenfél vár, a hétfői Korea elleni 82-73-as magyar győzelem pedig jó alapot adhat a japánok elleni összecsapásra.

Lantos Gábor
2026. 09. 08. 5:45
Lelik Réka az isztambuli vb-selejtezőn a japánok ellen vívott meccsen Forrás: MKOSZ
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A távolban már ott figyel az Egyesült Államok

Amint az várható volt, az olimpiai és világbajnoki címvédő Egyesült Államok simán sétált be a legjobb nyolc közé, s ők most ellenfélre várnak. A lebonyolítás sajátossága miatt a csoportgyőztesek sokkal többet pihennek, mint azok a csapatok, amelyeknek keresztjátékot kell játszani a nyolc közé jutásért. Amennyiben Magyarország kedden legyőzi a japánokat, akkor csütörtökön az amerikai csapat ellen léphet pályára a vb negyeddöntőjében.

 

kosárlabdaJapánmagyar női kosárlabda-válogatott

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmakó

Fradi

Hegyi Zoltán avatarja

Azért persze aggódom is. Mert a gyűlölet és irigység vezérelte bosszúhadjárat elérheti a Népligetet is. A Belügyminisztérium feljelentést tesz. Mint a régi szép időkben, mondhatnánk.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.