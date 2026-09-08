Japán ellen is nyerhetünk, a távolban már az olimpiai bajnok vár a magyarokra

A távolban már ott figyel az Egyesült Államok

Amint az várható volt, az olimpiai és világbajnoki címvédő Egyesült Államok simán sétált be a legjobb nyolc közé, s ők most ellenfélre várnak. A lebonyolítás sajátossága miatt a csoportgyőztesek sokkal többet pihennek, mint azok a csapatok, amelyeknek keresztjátékot kell játszani a nyolc közé jutásért. Amennyiben Magyarország kedden legyőzi a japánokat, akkor csütörtökön az amerikai csapat ellen léphet pályára a vb negyeddöntőjében.