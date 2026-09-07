Nehéz meccsen nyert a magyar női kosárlabda-válogatott Korea ellen

A harmadik negyedben szigorúbban kezdett védekezni a koreai csapat, ez pedig azt jelentette, hogy az eladott labdáink száma nőni kezdett. Ez pedig azt jelentette, hogy Dél-Korea folyamatosan ott lihegett a nyakunkon. 45-43-as magyar vezetésnél időt kértünk. Nagyot esett a meccs színvonala, mindkét együttes sokat hibázott. Két percen át kettő volt közte, de ezt is túléltük, mert az ázsiai csapat nem volt képes átlépni a tű fokán. 49-48-nál már csak egy ponttal vezettünk. Aztán egy koreai triplával 51-51 lett az állás, minden kezdődött előről.

A 29. percben Lee a nyolcadik sikeres tripláját hintette be és ezzel Korea átvette a vezetést.

Ez nem nézett ki jól. Szerencsére Kányási a harmadik negyed végén bevert egy hármast, így az utolsó szünetben két ponttal vezetett Magyarország (58-56).

Minden kérdés a negyedik negyedben dőlt el. Öt és fél perccel a lefújás előtt 64-64 volt az állás. Támadásban elég nagy volt a magyar csapat tanácstalansága, szerencsére az ellenfél sem tündökölt. Nagyon sok volt a hiba mindkét csapat részéről. Három perccel a vége előtt Josepovits Kinga dobott bravúrkosarat, 68-64, de már megint húsz eladott labdánál tartottunk. A mi eladott labdáinkból 22 pontot dobott Korea. Másfél perccel a vége előtt hárommal vezettünk, ekkor kért időt az ellenfél. Choi hármast dobott, erre Turner válaszolt, 74-70-nél újra időt kértek a koreaiak. Ekkor már csak 64 másodperc volt hátra.

A koreai csapat az időkérés után nem tudta bedobni a labdát, Juhász dobott egy triplát és ezzel minden eldőlt. 77-70 után nem volt ellenszerük, a magyar csapat ezzel megnyerte a második meccsét is, s ezzel a B-csoport második helyén végzett. Hogy a keddi napon kivel játszunk, az hétfőn este dől el, az biztos, hogy az ellenfél a A-csoport harmadik helyezettje lesz.

Női kosárlabda-világbajnokság, B-csoport, 3. forduló: Magyarország–Dél-Korea 82-73.