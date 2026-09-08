Vitális Milán az AEK egyik legjobbja, Varga Barnabás dühös volt a BL-nyitányon

Az október közepén esedékes második fordulóban a LASK az angol Liverpoolt fogadja, míg az AEK Athén az ukrán Sahtar Donyeckkel játszik Londonban.

Aston Villa-siker Belgiumban

A másik kedd kora esti mérkőzésen az Európa-liga-győztes Aston Villa Belgiumba látogatott, ahol a Club Brugge vendégeként John McGinn góljával már a 11. percben vezetést szerzett (0-1). Hugo Vetlesen gyorsan egyenlített (1-1), de az első játékrész közepén Emiliano Buendía is betalált (1-2). A szünet előtt Nicolas Jackson duplázta meg a vendégek előnyét (1-3), és noha egy óra elteltével Nicoló Tresoldi tizenegyesből szépített (2-3), a hazai pontszerzés nem sikerült – részben Yann Sommer kapott góloknál látott hibái miatt.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, kedd:

AEK Athén (görög)–LASK (osztrák) 1-0 (1-0)

Club Brugge (belga)–Aston Villa (angol) 2-3 (1-3)

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