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Gulácsi Péter ötgólos félidővel tért vissza Németországba

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A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 1. fordulójának keddi játéknapján a Gulácsi Péterrel felálló Villarreal 3-2-re kikapott a Borussia Dortmund vendégeként. Serhou Guirassy két gólig és egy öngólig jutott. Az Mbappé testvérek közül Kylian góllal segítette győzelemhez a Real Madridot, míg Ethan piros lapot kapott a Betis ellen elveszített találkozón. A Manchester City Erling Haaland két góljának köszönhetően portói győzelemmel nyitott.

Wiszt Péter
2026. 09. 08. 22:58
Gulácsi Péter a Dortmund–Villarreal BL-mérkőzésen vereséggel debütált a spanyol klub színeiben Fotó: DPA via AFP/Bernd Thissen
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Pályán volt a Real Madrid és a Manchester City is

Ami a többi kedd esti összecsapást illeti, a rangadót a rekordgyőztes Real Madrid és az olasz bajnok Inter vívta egymással Spanyolországban. José Mourinho együttese Kylian Mbappé korai góljával szerzett vezetést, majd Federico Valverde már a 23. percben megduplázta az előnyt Josep Martínez hibáját kihasználva. Carlos Augusto a második félidő közepén szépített, ám az Inter a több mint húsz lövése ellenére nem tudott ponttal távozni.

A Manchester City Erling Haaland duplájával nyert Portugáliában, míg az elitsorozatba 21 év után visszatérő Betis Franciaországban fordított – a Lille-ből Ethan Mbappét 3-2-es hátrányban kiállították.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, kedd:

  • Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) 3-2 (0-0)
  • Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 2-1 (2-0)
  • FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) 0-2 (0-0)
  • Lille (francia)–Real Betis (spanyol) 2-3 (2-1)

korábban:

  • Club Brugge (belga)–Aston Villa (angol) 2-3 (1-3)
  • AEK Athén (görög)–LASK (osztrák) 1-0 (1-0)

 

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