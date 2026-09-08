Gulácsi Péter ötgólos félidővel tért vissza Németországba

Pályán volt a Real Madrid és a Manchester City is
Ami a többi kedd esti összecsapást illeti, a rangadót a rekordgyőztes Real Madrid és az olasz bajnok Inter vívta egymással Spanyolországban. José Mourinho együttese Kylian Mbappé korai góljával szerzett vezetést, majd Federico Valverde már a 23. percben megduplázta az előnyt Josep Martínez hibáját kihasználva. Carlos Augusto a második félidő közepén szépített, ám az Inter a több mint húsz lövése ellenére nem tudott ponttal távozni.
A Manchester City Erling Haaland duplájával nyert Portugáliában, míg az elitsorozatba 21 év után visszatérő Betis Franciaországban fordított – a Lille-ből Ethan Mbappét 3-2-es hátrányban kiállították.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, kedd:
- Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) 3-2 (0-0)
- Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 2-1 (2-0)
- FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) 0-2 (0-0)
- Lille (francia)–Real Betis (spanyol) 2-3 (2-1)
korábban:
- Club Brugge (belga)–Aston Villa (angol) 2-3 (1-3)
- AEK Athén (görög)–LASK (osztrák) 1-0 (1-0)
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