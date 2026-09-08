Szerencsés Liverpool, magyaros BL, Varga Barnabás és José Mourinho az első főszereplők közt

Azeri futballcsoda

Az olasz klub az idei harminchat csapatos mezőny négy újoncának egyike, a Como mellett most debütál még a BL-ben az osztrák LASK, a norvég Viking és a mindössze kilenc éve alapított azeri Sabah. Bár a linzi LASK fordítása is óriási bravúr volt, miután összesítésben 4-0-ra is vezetett ellene a skót Celtic a selejtező utolsó fordulójában, az igazi tündérmese az azeri csapaté. A Sabah az egyetlen főtáblás klub, amelynek négy selejtezős párharcot kellett megnyernie a nyáron, s ráadásul papíron egyikben sem Valdas Dambrauskas edző csapata volt az esélyes.

A litván szakemberről az alapszakaszba jutás után futótűzként terjedt a közösségi médiában, hogy 2002-ben a Legyen ön is milliomos! vetélkedő litvániai változatában nyert összeget befektetve kezdte Angliában futballedzőnek képezni magát.

Dambrauskas Litvániában, majd Bulgáriában is nyert bajnoki címet, Diósgyőrben viszont tavaly nyáron a vezetőségváltás után nem volt maradása. A DVTK azóta a másodosztályba süllyedt, s ott is gyengén rajtolt, Dambrauskas viszont az előző idényben a Bajnokok Ligája ligafázisából továbbjutott Qarabagot megelőzve azeri bajnok lett a Sabah élén, csütörtökön pedig a Manchester United legendás arénájában, az Old Traffordon ülhet majd a kispadon első BL-főtáblás mérkőzésén.

Nagy visszatérők

A Manchester United, valamint egy másik korábbi győztes, az FC Porto is három év után tér vissza a Bajnokok Ligájába, azaz mindkét klub először játszik a lebonyolítás átalakítása óta, a nyolcfordulós alapszakaszban, amelynek végén az elmúlt két idénnyel megegyező módon az első nyolc helyezett a nyolcaddöntőbe kvalifikálja magát, a 9–24. helyezettek pedig extra oda-vissza vágós párharcot vívnak azért, hogy eljussanak oda. Mourinho korábbi klubjai közül az AS Roma és a Fenerbahce még hosszabb kihagyás után tér vissza az elitsorozatba: előbbi az AEK Athénhoz hasonlóan nyolc, utóbbi tizennyolc év után, a csúcstartó viszont ebben a tekintetben a Real Betis, amely huszonegy évvel az egyetlen BL-csoportkörös szereplése után lett ismét Bajnokok Ligája-csapat.