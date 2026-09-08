Szerencsés Liverpool, magyaros BL, Varga Barnabás és José Mourinho az első főszereplők közt

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Elkezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026/27-es ligaszakasza. A BL-ben idén hét magyar légiós is pályára léphet, a legvérmesebb reményeket a liverpooli Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos táplálhatja, az ő csapatuk a sorsolásnál is jól járt. Közvetve magyar vonatkozású az azeri Sabah tündérmeséje is, bár erről Diósgyőrben lemondtak volna. Az első BL-játéknap rangadóját a Real Madrid és az Inter vívja.

Koczó Dávid
2026. 09. 08. 5:00
Tavaly Szoboszlai Dominik volt a BL-ben a Liverpool házi gólkirálya, a negyeddöntőben a későbbi győztes PSG állította meg a Vörösöket Fotó: AFP/Franck Fife
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Október 20-án a Liverpool a Villarrealt fogadja, amelynek immár Gulácsi Péter is a játékosa, bár az első bajnoki fordulókban a kispadon ült. Ugyanakkor az biztosnak tűnik, hogy előbb-utóbb a magyar kapus is lehetőséget kap , s a spanyol sajtóban az egyik elmélet, hogy Gulácsi éppen a BL-meccseken juthat szóhoz. Gulácsi és Szoboszlai korábban nemcsak a magyar válogatottban, hanem az RB Leipzigben is csapattársak voltak, a lipcsei együttesben Willi Orbán maradt hírmondónak a magyar különítményből, vele együtt rekordot jelentő hét magyar légiós szerepel idén a Bajnokok Ligája főtábláján.

A magyar érdekeltségű csapatok közül az AEK Athén mellett a Villarreal is kedden mutatkozik be, 21.00-tól a Borussia Dortmund otthonában játszik. Szerdán 21.00-tól rendezik a Liverpool–Atlético Madrid és a Sporting–Galatasaray meccset is, az RB Leipzig pedig csütörtökön 21.00-tól a Como vendége lesz.

A Liverpoolnál egyébként örülhetnek, az UEFA-együtthatók alapján az angol csapaté az egyik legkönnyebb alapszakasz-sorsolás.

Azeri futballcsoda

Az olasz klub az idei harminchat csapatos mezőny négy újoncának egyike, a Como mellett most debütál még a BL-ben az osztrák LASK, a norvég Viking és a mindössze kilenc éve alapított azeri Sabah. Bár a linzi LASK fordítása is óriási bravúr volt, miután összesítésben 4-0-ra is vezetett ellene a skót Celtic a selejtező utolsó fordulójában, az igazi tündérmese az azeri csapaté. A Sabah az egyetlen főtáblás klub, amelynek négy selejtezős párharcot kellett megnyernie a nyáron, s ráadásul papíron egyikben sem Valdas Dambrauskas edző csapata volt az esélyes.

A litván szakemberről az alapszakaszba jutás után futótűzként terjedt a közösségi médiában, hogy 2002-ben a Legyen ön is milliomos! vetélkedő litvániai változatában nyert összeget befektetve kezdte Angliában futballedzőnek képezni magát.

Dambrauskas Litvániában, majd Bulgáriában is nyert bajnoki címet, Diósgyőrben viszont tavaly nyáron a vezetőségváltás után nem volt maradása. A DVTK azóta a másodosztályba süllyedt, s ott is gyengén rajtolt, Dambrauskas viszont az előző idényben a Bajnokok Ligája ligafázisából továbbjutott Qarabagot megelőzve azeri bajnok lett a Sabah élén, csütörtökön pedig a Manchester United legendás arénájában, az Old Traffordon ülhet majd a kispadon első BL-főtáblás mérkőzésén.

Nagy visszatérők

A Manchester United, valamint egy másik korábbi győztes, az FC Porto is három év után tér vissza a Bajnokok Ligájába, azaz mindkét klub először játszik a lebonyolítás átalakítása óta, a nyolcfordulós alapszakaszban, amelynek végén az elmúlt két idénnyel megegyező módon az első nyolc helyezett a nyolcaddöntőbe kvalifikálja magát, a 9–24. helyezettek pedig extra oda-vissza vágós párharcot vívnak azért, hogy eljussanak oda. Mourinho korábbi klubjai közül az AS Roma és a Fenerbahce még hosszabb kihagyás után tér vissza az elitsorozatba: előbbi az AEK Athénhoz hasonlóan nyolc, utóbbi tizennyolc év után, a csúcstartó viszont ebben a tekintetben a Real Betis, amely huszonegy évvel az egyetlen BL-csoportkörös szereplése után lett ismét Bajnokok Ligája-csapat.

A Betis saját stadionjának felújítása miatt egy másik sevillai arénában, a 2021-es Európa-bajnokságon is használt La Cartujában játszik az idényben, de ennél sokkal messzebb talált otthonra a BL-be egy kihagyott kiírás után visszatérő Sahtar Doneck. Az ukrán klub a háború miatt kényszerül pályaválasztóként is idegenbe, s ideiglenes hazai pályája erre a BL-idényre a nemzetközi szereplésről lemaradt Chelsea stadionja, a londoni Stamford Bridge lesz.

 

Szoboszlai DominikVarga BarnabásBajnokok LigájaReal MadridLiverpool FC

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