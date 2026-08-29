A Villarreal megint nem nyert, Gulácsi Péter szavai sokatmondóak

A Villarreal legközelebb jövő szombaton lép pályára, amikor az újonc Deportivo együttesét fogadja a bajnokságban. A BL-alapszakaszban odahaza a francia PSG, az angol Manchester United, az olasz Napoli és az azeri Sabah, míg idegenben az angol Liverpool, a német Dortmund, a török Fenerbahce és a cseh Slavia Praha lesznek a csapat ellenfelei.

La Liga, 3. forduló

péntek:

Alavés–Villarreal 1-0

Racing Santander–Elche 3-2

szombat:

Levante–Real Betis 17.00

Real Sociedad–Espanyol 19.00

Sevilla–Atlético Madrid 21.30

vasárnap:

Real Madrid–Málaga 17.00

Deportivo–Valencia 19.30

Celta Vigo–Athletic Bilbao 21.30

hétfő: