spanyol fociGulácsi PéterVillarrealkapus

A Villarreal megint nem nyert, Gulácsi Péter szavai sokatmondóak

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A spanyol labdarúgó-bajnokság 3. fordulójának péntek esti mérkőzésén a Villarreal 1-0-ra kikapott az Alavés otthonában. A hazaiak így átvették a vezetést a La Liga tabelláján, míg a vendégek továbbra is nyeretlenek. A Villarreal kispadján ült Gulácsi Péter – a magyar kapusról épp pénteken került nyilvánosságra egy interjú, amelyben Gulácsi a spanyolországi életéről és a várható jövőjéről is beszélt.

Wiszt Péter
2026. 08. 29. 6:14
Gulácsi Péter tétmérkőzésen még nem viselhette a Villarreal mezét Forrás: Villarrealcf.es
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A Villarreal legközelebb jövő szombaton lép pályára, amikor az újonc Deportivo együttesét fogadja a bajnokságban. A BL-alapszakaszban odahaza a francia PSG, az angol Manchester United, az olasz Napoli és az azeri Sabah, míg idegenben az angol Liverpool, a német Dortmund, a török Fenerbahce és a cseh Slavia Praha lesznek a csapat ellenfelei.

La Liga, 3. forduló

péntek:

  • Alavés–Villarreal 1-0
  • Racing Santander–Elche 3-2 

szombat:

  • Levante–Real Betis 17.00
  • Real Sociedad–Espanyol 19.00
  • Sevilla–Atlético Madrid 21.30

vasárnap:

  • Real Madrid–Málaga 17.00
  • Deportivo–Valencia 19.30
  • Celta Vigo–Athletic Bilbao 21.30

hétfő:

  • Osasuna–Getafe 19.30
  • Barcelona–Rayo Vallecano 21.30

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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