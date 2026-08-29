A Villarreal megint nem nyert, Gulácsi Péter szavai sokatmondóak

A Villarreal legközelebb jövő szombaton lép pályára, amikor az újonc Deportivo együttesét fogadja a bajnokságban. A BL-alapszakaszban odahaza a francia PSG, az angol Manchester United, az olasz Napoli és az azeri Sabah, míg idegenben az angol Liverpool, a német Dortmund, a török Fenerbahce és a cseh Slavia Praha lesznek a csapat ellenfelei.
La Liga, 3. forduló
péntek:
- Alavés–Villarreal 1-0
- Racing Santander–Elche 3-2
szombat:
- Levante–Real Betis 17.00
- Real Sociedad–Espanyol 19.00
- Sevilla–Atlético Madrid 21.30
vasárnap:
- Real Madrid–Málaga 17.00
- Deportivo–Valencia 19.30
- Celta Vigo–Athletic Bilbao 21.30
hétfő:
- Osasuna–Getafe 19.30
- Barcelona–Rayo Vallecano 21.30
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