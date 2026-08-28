A Liverpool a legszerencsésebb? Magyar légiósok is reagáltak a BL-sorsolásra

Az ellenfelek szerinti átlagos UEFA-koefficiens rangsorának másik végén a legutóbb döntős Arsenal szerepel. Ilyen értelemben a Premier League címvédője kapta a legnehezebb ellenféllistát: a Real Madridot, a Dortmundot, a Lille-t és a Sabahot fogadja, valamint a Bayern Münchenhez, a Betishez, a Napolihoz és a Slavia Prahához látogat Mikel Arteta gárdája. A magyaros csapatok közül az AEK és a Villarreal járt leginkább pórul, ha ezt a szempontot vesszük figyelembe, bár a görög sajtó a rekordgyőztes Real Madrid vendégül látása miatt kimondottan izgatott, az pedig előnyös lehet, hogy a Sahtar ellen semleges helyszínen (Londonban) játszhat majd a csapat.

Az alapszakasz játéknapjai szeptember 8–10., október 13–14., illetve 20–21., november 3–4. és 24–25., december 8–9., január 19–20., illetve 27. Az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9–24. helyezettek oda-vissza vágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 csapat kiesik.