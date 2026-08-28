A Fradi mellett hét magyar játékos várja a mai sorsolást – ők a lehetséges ellenfelek

Konferencialiga-sorsolás előtt – kalapbeosztás
A Konferencialiga alapszakasza szintén 36 csapatos, itt a dán Köbenhavn (Markgráf Ákos) foglalkoztat magyar futballistát.
- 1. kalap: Atalanta (olasz), Braga (portugál), Ajax (holland), Freiburg (német), Monaco (francia), Köbenhavn (dán)
- 2. kalap: Midtjylland (dán), Crvena zvezda (szerb), Gent (belga), Panathinaikosz (görög), Pafosz (ciprusi), Brighton (angol)
- 3. kalap: Lugano (svájci), Getafe (spanyol), KuPS (finn), Twente (holland), Lincol Red Imps (gibraltári), Borac Banja Luka (bosnyák)
- 4. kalap: Sint-Truiden (belga), Brann (norvég), Hearts (skót), Kajrat Almati (kazah), Trabzonspor (török), Craiova (román)
- 5. kalap: Riga (lett), Hajduk Split (horvát), Jablonec (cseh), Nordsjaelland (dán), AGF (dán), Inter Club d'Escaldes (andorrai)
- 6. kalap: Thun (svájci), CSZKA Szófia (bolgár), Kauno Zalgiris (litván), Mjällby (svéd), Iberia Tbiliszi (georgiai), Egnatia (albán)
A Kl-ben hat fordulóra kerül sor, a hat kalap mindegyikéből kapnak egy-egy riválist a gárdák, akik három-három összecsapást vívnak meg otthon és idegenben. A játéknapok: október 15., október 22., november 5., november 26., december 10. és december 17. Itt is ugyanaz történik: az első nyolc helyezett nyolcaddöntős, a 9–24. helyezettek rájátszásra kényszerülnek. A fináléra 2027. június 2-án Isztambulban kerül sor.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!