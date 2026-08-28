FerencvárosKonferencialigamagyar légiólabdarúgó Európa-ligaalapszakaszsorsolás

A Fradi mellett hét magyar játékos várja a mai sorsolást – ők a lehetséges ellenfelek

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A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszát hét, az Európa-ligáét hat, míg a Konferencialigáét egy magyar légiós várhatja. Az Európa-liga főtábláján emellett a Magyar Kupa-győztes FTC is ott lesz, miután sikerrel vette a selejtező mind a négy fordulóját. Az El-alapszakasz pénteki (mai), monacói sorsolását a Ferencváros a második kalapból várja.

Wiszt Péter
2026. 08. 28. 5:00
Újból Európa-liga-főtáblás a Ferencváros Fotó: Mirkó István
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FTC-Trabzonsport
FTC-Trabzonsport
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Konferencialiga-sorsolás előtt – kalapbeosztás

A Konferencialiga alapszakasza szintén 36 csapatos, itt a dán Köbenhavn (Markgráf Ákos) foglalkoztat magyar futballistát.

  • 1. kalap: Atalanta (olasz), Braga (portugál), Ajax (holland), Freiburg (német), Monaco (francia), Köbenhavn (dán)
  • 2. kalap: Midtjylland (dán), Crvena zvezda (szerb), Gent (belga), Panathinaikosz (görög), Pafosz (ciprusi), Brighton (angol)
  • 3. kalap: Lugano (svájci), Getafe (spanyol), KuPS (finn), Twente (holland), Lincol Red Imps (gibraltári), Borac Banja Luka (bosnyák)
  • 4. kalap: Sint-Truiden (belga), Brann (norvég), Hearts (skót), Kajrat Almati (kazah), Trabzonspor (török), Craiova (román)
  • 5. kalap: Riga (lett), Hajduk Split (horvát), Jablonec (cseh), Nordsjaelland (dán), AGF (dán), Inter Club d'Escaldes (andorrai)
  • 6. kalap: Thun (svájci), CSZKA Szófia (bolgár), Kauno Zalgiris (litván), Mjällby (svéd), Iberia Tbiliszi (georgiai), Egnatia (albán)

A Kl-ben hat fordulóra kerül sor, a hat kalap mindegyikéből kapnak egy-egy riválist a gárdák, akik három-három összecsapást vívnak meg otthon és idegenben. A játéknapok: október 15., október 22., november 5., november 26., december 10. és december 17. Itt is ugyanaz történik: az első nyolc helyezett nyolcaddöntős, a 9–24. helyezettek rájátszásra kényszerülnek. A fináléra 2027. június 2-án Isztambulban kerül sor.

 

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A vesztünk most is ugyanaz, mint ötszáz éve volt. Komolyan elhittük, hogy mivel jó ügyet szolgálunk, így ezt felismerve egész Európa egyetért majd velünk és támogat minket.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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