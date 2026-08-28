A Fradi mellett hét magyar játékos várja a mai sorsolást – ők a lehetséges ellenfelek

Konferencialiga-sorsolás előtt – kalapbeosztás

A Konferencialiga alapszakasza szintén 36 csapatos, itt a dán Köbenhavn (Markgráf Ákos) foglalkoztat magyar futballistát.

1. kalap: Atalanta (olasz), Braga (portugál), Ajax (holland), Freiburg (német), Monaco (francia), Köbenhavn (dán)

Atalanta (olasz), Braga (portugál), Ajax (holland), Freiburg (német), Monaco (francia), Köbenhavn (dán) 2. kalap: Midtjylland (dán), Crvena zvezda (szerb), Gent (belga), Panathinaikosz (görög), Pafosz (ciprusi), Brighton (angol)

Midtjylland (dán), Crvena zvezda (szerb), Gent (belga), Panathinaikosz (görög), Pafosz (ciprusi), Brighton (angol) 3. kalap: Lugano (svájci), Getafe (spanyol), KuPS (finn), Twente (holland), Lincol Red Imps (gibraltári), Borac Banja Luka (bosnyák)

Lugano (svájci), Getafe (spanyol), KuPS (finn), Twente (holland), Lincol Red Imps (gibraltári), Borac Banja Luka (bosnyák) 4. kalap: Sint-Truiden (belga), Brann (norvég), Hearts (skót), Kajrat Almati (kazah), Trabzonspor (török), Craiova (román)

Sint-Truiden (belga), Brann (norvég), Hearts (skót), Kajrat Almati (kazah), Trabzonspor (török), Craiova (román) 5. kalap: Riga (lett), Hajduk Split (horvát), Jablonec (cseh), Nordsjaelland (dán), AGF (dán), Inter Club d'Escaldes (andorrai)

Riga (lett), Hajduk Split (horvát), Jablonec (cseh), Nordsjaelland (dán), AGF (dán), Inter Club d'Escaldes (andorrai) 6. kalap: Thun (svájci), CSZKA Szófia (bolgár), Kauno Zalgiris (litván), Mjällby (svéd), Iberia Tbiliszi (georgiai), Egnatia (albán)

A Kl-ben hat fordulóra kerül sor, a hat kalap mindegyikéből kapnak egy-egy riválist a gárdák, akik három-három összecsapást vívnak meg otthon és idegenben. A játéknapok: október 15., október 22., november 5., november 26., december 10. és december 17. Itt is ugyanaz történik: az első nyolc helyezett nyolcaddöntős, a 9–24. helyezettek rájátszásra kényszerülnek. A fináléra 2027. június 2-án Isztambulban kerül sor.