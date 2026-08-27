A pontos programot szombatig készíti el az európai szövetség (UEFA). Az alapszakasz végeztével az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9–24. helyezettek oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 csapat kiesik. A Bajnokok Ligája döntőjét 2027. június 5-én a madridi Metropolitano Stadionban rendezik.
Gulácsi Liverpoolba megy, AEK Athén–Real Madrid is lesz a BL-főtáblán
Csütörtökön Monacóban kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának párosításait. Az öt magyar érdekeltségű csapat (AEK Athén, Galatasaray, Leipzig, Liverpool és Villarreal) közül egyikük ellenféllistája sem ígérkezik egyszerűnek a BL sorsolása alapján.
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