Sallai Roland a Barcelona ellen játszhat a Bajnokok Ligájában

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Kedden este kilenc mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája küzdelemsorozata. A magyarok leginkább a Galatasaray és a Villarreal mérkőzésére, azaz Sallai Rolandra és Gulácsi Péterre figyelnek, de akadnak itt még más érdekességek is. Az alábbiakban a Bajnokok Ligája keddi két legérdekesebb meccsének előzetesét olvashatják.

Lantos Gábor
2026. 10. 13. 5:14
Sallai Roland a Barcelona ellen játszhat Fotó: JOAO GREGORIO Forrás: NurPhoto

Az olasz csapat edzője, Massimiliano Allegri egyértelművé tette, hogy a nápolyi futballistáknak pontot vagy pontokat kell szerezniük ezen a mérkőzésen. „Nagyon fontos és nehéz meccs lesz ez. A Villarreal nehezen kezdte a bajnokságot, de mostanra magára talált, és nagyszerű meccset játszott a Real Madrid ellen.”

A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának programja:

RC Lens (francia)–Sporting CP (portugál) 18.45 
FK Szabah (azeri)–Slavia Praha (cseh) 18.45 
Internazionale (olasz)–Club Brugge (belga) 21.00 
Arsenal (angol)–Lille OSC (francia) 21.00 
Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol) 21.00 
RB Leipzig (német)–PSV Eindhoven (holland) 21.00 
Villarreal (spanyol)–SSC Napoli (olasz) 21.00 
Galatasaray (török)–FC Barcelona (spanyol) 21.00 
Viking Stavanger (norvég)–Bayern München (német) 21.00 

 

Bajnokok LigájaGulácsi PéterSallai RolandSzóljon hozzá!

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