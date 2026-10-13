Sallai Roland a Barcelona ellen játszhat a Bajnokok Ligájában

Az olasz csapat edzője, Massimiliano Allegri egyértelművé tette, hogy a nápolyi futballistáknak pontot vagy pontokat kell szerezniük ezen a mérkőzésen. „Nagyon fontos és nehéz meccs lesz ez. A Villarreal nehezen kezdte a bajnokságot, de mostanra magára talált, és nagyszerű meccset játszott a Real Madrid ellen.”

A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának programja:

RC Lens (francia)–Sporting CP (portugál) 18.45

FK Szabah (azeri)–Slavia Praha (cseh) 18.45

Internazionale (olasz)–Club Brugge (belga) 21.00

Arsenal (angol)–Lille OSC (francia) 21.00

Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol) 21.00

RB Leipzig (német)–PSV Eindhoven (holland) 21.00

Villarreal (spanyol)–SSC Napoli (olasz) 21.00

Galatasaray (török)–FC Barcelona (spanyol) 21.00

Viking Stavanger (norvég)–Bayern München (német) 21.00