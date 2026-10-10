Cristiano Ronaldo újabb gólja, már Szaúd-Arábiában is a portugál szövetségi kapitányt szidják
Cristiano Ronaldo visszatért Szaúd-Arábiába és pályára is lépett klubcsapatában pénteken este. Az al-Nasszr csapata 3-0-ra nyert az al-Diriyah ellen. Cristiano Ronaldo a hazaiak első gólját szerezte. A lelátón helyet foglalók viszont különböző üzenetekkel bombázták a portugálok szövetségi kapitányát.
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