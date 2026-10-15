A Fradi debütáló kapusa remekelt, Zachariassen duplázott – újabb győzelem az Európa-ligában

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A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 2. fordulójában a Ferencváros a cseh Viktoria Plzen együttesét fogadta. Radnóti Dániel védéseinek is köszönhetően a hajráig kapott gól nélkül hozta le a mérkőzést a Magyar Kupa győztese, és Kristoffer Zachariassen második félidőben szerzett két góljával 2-1-re meg is nyerte a találkozót az FTC. Összesen tíz gárda áll két kör után két győzelemmel az El tabelláján, és a Fradi is köztük van.

Wiszt Péter
2026. 10. 15. 22:53
A második félidő elején szerzett vezetést a Fradi Fotó: Katona Vanda

A csehek csak szépítettek, nyert a Fradi

Borbély ezután Birmancsevics mellett Yusufot is lehozta, helyettük Callum O'Dowda és Habib Maiga állt be. Később Zachariassen és Corbu is elhagyta a pályát, cserébe Madarász Ádám és Jonathan Levi érkezett. A két kettős csere között azonban szinte a semmiből szépített a Viktoria Plzen: a 90. percben egy szöglet után csak először tudott védeni Radnóti Dániel, a kipattanóból Denis Visinsky már gólt szerzett (2-1).

Újabb győzelemnek örülhettek a Ferencváros szurkolói
Újabb győzelemnek örülhettek a Ferencváros szurkolói. Fotó: Katona Vanda

A hatperces hosszabbítás újabb ziccert már nem hozott, csak sárga lapokat, így a magyar együttes megőrizte százszázalékos mérlegét az Európa-liga főtábláján. Az FTC a következő körben, jövő csütörtökön a portugál Torreense csapatát fogadja, amely a második fordulóban odahaza kapott ki az angol Sunderlandtől. Stopiráék addig nem lépnek pályára, a Fradi viszont az NB I-ben vasárnap igen, méghozzá Kisvárdán.

Európa-liga, alapszakasz, 2. forduló:

 

labdarúgó Európa-ligaFerencvárosviktoria plzenifj. Lisztes KrisztiánBorbély BalázsRadnóti DánielKristoffer ZachariassenSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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Út a gumiszobába

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– Ne hangoskodjunk, uraim! – teremtette le vendégeit a mátyásföldi ivóban jó Szódás Sanyi még valamikor a kilencvenes évek derekán; majd magyarázatképp hozzátette: – Ez egy kocsma, nem a parlament.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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