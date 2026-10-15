A Fradi debütáló kapusa remekelt, Zachariassen duplázott – újabb győzelem az Európa-ligában

A csehek csak szépítettek, nyert a Fradi

Borbély ezután Birmancsevics mellett Yusufot is lehozta, helyettük Callum O'Dowda és Habib Maiga állt be. Később Zachariassen és Corbu is elhagyta a pályát, cserébe Madarász Ádám és Jonathan Levi érkezett. A két kettős csere között azonban szinte a semmiből szépített a Viktoria Plzen: a 90. percben egy szöglet után csak először tudott védeni Radnóti Dániel, a kipattanóból Denis Visinsky már gólt szerzett (2-1).

Újabb győzelemnek örülhettek a Ferencváros szurkolói. Fotó: Katona Vanda

A hatperces hosszabbítás újabb ziccert már nem hozott, csak sárga lapokat, így a magyar együttes megőrizte százszázalékos mérlegét az Európa-liga főtábláján. Az FTC a következő körben, jövő csütörtökön a portugál Torreense csapatát fogadja, amely a második fordulóban odahaza kapott ki az angol Sunderlandtől. Stopiráék addig nem lépnek pályára, a Fradi viszont az NB I-ben vasárnap igen, méghozzá Kisvárdán.

Európa-liga, alapszakasz, 2. forduló: