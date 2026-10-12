Hamilton már bánja, hogy ellenszegült a Ferrarinak, nem maradt el a következmény

Fred Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke is egyértelműen kimondta, hogy Hamilton hibázott, de azt is, hogy ennek a versenyen elveszített pozíciókon túl nem lesz következménye.

Antonelli a vb-cím kapujában, az F1-pontverseny állása

Bár elméleti esélye még mindig van a vb-címre Hamiltonnak, arról már régen letehetett. Mostanra Kimi Antonelli száz pont fölé növelte az előnyét, akár már a következő, Amerikai Nagydíjon is bebiztosíthatja a vb-címét. A második helyért viszont szoros presztízscsata várható, íme az állás: