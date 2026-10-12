Hamilton már bánja, hogy ellenszegült a Ferrarinak, nem maradt el a következmény

Fred Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke is egyértelműen kimondta, hogy Hamilton hibázott, de azt is, hogy ennek a versenyen elveszített pozíciókon túl nem lesz következménye.
Antonelli a vb-cím kapujában, az F1-pontverseny állása
Bár elméleti esélye még mindig van a vb-címre Hamiltonnak, arról már régen letehetett. Mostanra Kimi Antonelli száz pont fölé növelte az előnyét, akár már a következő, Amerikai Nagydíjon is bebiztosíthatja a vb-címét. A második helyért viszont szoros presztízscsata várható, íme az állás:
- Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 340 pont
- George Russell (brit, Mercedes) 238
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 229
- Max Verstappen (holland, Red Bull) 221
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 215
- Lando Norris (brit, McLaren) 201