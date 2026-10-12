Hamilton már bánja, hogy ellenszegült a Ferrarinak, nem maradt el a következmény

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Lewis Hamilton nem követte a Ferrari stratégiáját, emiatt maradt le az F1-es Szingapúri Nagydíj dobogójáról. Hamilton már a leintés után is bocsánatot kért a csapatától az elveszített pozíciók miatt, majd nyilatkozatban is vállalta a felelősséget.

Koczó Dávid
2026. 10. 12. 7:58
Lewis Hamilton csak egyszer látogatta meg a Ferrari boxát, pedig a második kiállásra is nagy szüksége lett volna Fotó: AFP/Pool/Ng Han Guan

Fred Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke is egyértelműen kimondta, hogy Hamilton hibázott, de azt is, hogy ennek a versenyen elveszített pozíciókon túl nem lesz következménye.

Antonelli a vb-cím kapujában, az F1-pontverseny állása

Bár elméleti esélye még mindig van a vb-címre Hamiltonnak, arról már régen letehetett. Mostanra Kimi Antonelli száz pont fölé növelte az előnyét, akár már a következő, Amerikai Nagydíjon is bebiztosíthatja a vb-címét. A második helyért viszont szoros presztízscsata várható, íme az állás:

  1. Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 340 pont
  2. George Russell (brit, Mercedes) 238
  3. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 229
  4. Max Verstappen (holland, Red Bull) 221
  5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 215
  6. Lando Norris (brit, McLaren) 201

 

Lewis HamiltonCharles LeclercAndrea Kimi AntonelliFred VasseurFerrari versenyistállóSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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Miközben a Terror Háza Múzeum „tartalmi és szemléleti” felülvizsgálatának ígérete már hetek óta kering az Andrássy út 60. számú ház fölött, az intézmény csúcslátogatottságot mondhat magáénak.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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