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A Liverpool-legenda átverte, majd mosolyával hergelte az Anfield közönségét

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A Chelsea labdarúgócsapata kiesett az angol Ligakupából, miután tizenegyespárbajban alulmaradt a Liverpool vendégeként. A hirtelen halálban Jordan Henderson értékesítette a maga kísérletét, de már a rendes játékidőben is úgy tűnt, hogy büntetőt rúghat a liverpooli legenda. Akkor azonban átadta a labdát Morgan Rogersnek, és a Vörösök szurkolói úgy vélik, a játékos eredeti terve is ez a provokációnak vélt átverés volt.

Wiszt Péter
2026. 10. 29. 13:15
A Liverpool-legenda átverte, majd mosolyával hergelte az Anfield közönségét
A Liverpool szurkolói nem örültek, hogy Jordan Henderson Chelsea-mezben játszott az Anfielden Fotó: AFP/Peter Powell

A helyi portálok nem feledkeztek meg a klublegenda hergeléséről, 

a hozzászólások többségével együtt a liverpooli lapok is úgy vélik, hogy Jordan Henderson előre eltervezte, hogy úgy tesz, mintha ő rúgná a büntetőt, majd a közönség reakcióját megvárva adja át Rogersnek a labdát.

Az érintettek nem reagáltak minderre a mérkőzés után.

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A vendégek trénere még az összecsapás előtt úgy fogalmazott Henderson kapcsán, hogy fontos része a Chelsea-nek, jó hatással van a csapattársaira is, és az energiája továbbra is olyan hatalmas, mint évekkel korábban. Az európai kupaporondon nem szereplő Kékeknek szükségük is lehet rá a minél jobb Premier League-szereplés érdekében.

A december közepén sorra kerülő Ligakupa-negyeddöntőben a Liverpool a Bournemouth csapatát fogadja. A mostani hétvégén a Chelsea a Manchester Unitedet, a Liverpool pedig a címvédő Arsenalt látja vendégül.

 

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