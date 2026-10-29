A Liverpool-legenda átverte, majd mosolyával hergelte az Anfield közönségét

A helyi portálok nem feledkeztek meg a klublegenda hergeléséről,

a hozzászólások többségével együtt a liverpooli lapok is úgy vélik, hogy Jordan Henderson előre eltervezte, hogy úgy tesz, mintha ő rúgná a büntetőt, majd a közönség reakcióját megvárva adja át Rogersnek a labdát.

Az érintettek nem reagáltak minderre a mérkőzés után.

Xabi Alonso is méltatta a Chelsea angol középpályását

A vendégek trénere még az összecsapás előtt úgy fogalmazott Henderson kapcsán, hogy fontos része a Chelsea-nek, jó hatással van a csapattársaira is, és az energiája továbbra is olyan hatalmas, mint évekkel korábban. Az európai kupaporondon nem szereplő Kékeknek szükségük is lehet rá a minél jobb Premier League-szereplés érdekében.

A december közepén sorra kerülő Ligakupa-negyeddöntőben a Liverpool a Bournemouth csapatát fogadja. A mostani hétvégén a Chelsea a Manchester Unitedet, a Liverpool pedig a címvédő Arsenalt látja vendégül.