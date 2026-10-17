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Szoboszlai Dominik újabb drámája, félóra után nem tudta folytatni a meccset

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Szoboszlai Dominik ugyan kezdőként lépett pályára a Premier League szombati játéknapján, de félóra után cserét kért. A Liverpool magyar játékosa nem tudta befejezni meccset. Kövesse az eseményeket frissülő cikkünk segítségével!

Lantos Gábor
2026. 10. 17. 17:37
Szoboszlai Dominik lecserélésének pillanata a Brentford ellen Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
English referee John Brooks shows a red card to Brentford's Ukrainian midfielder #06 Yehor Yarmolyuk during the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 17, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Főszerepben a bíró: John Brooks - Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool tehát a teljes második félidőt emberelőnyben játszhatta le. A szünetben becserélt Frimpong is hamar megsérült, őt is le kellett cserélni, ez tényleg nem a Liverpool napja volt. Aztán, amikor tényleg minden veszni látszott, a 62. percben a semmiből egyenlített a Liverpool. Munoz 13 méterről nagy gólt lőtt, ezzel lett 1-1 az állás.

Nem sokkal később pedig már a vendégcsapat vezetett. A 70. percben Alexander Isak góljával lett 1-2 az állás. Mac Allister-Barcola volt a labda útja, utóbbi visszatette Isaknak, aki nagy gólt lőtt. 1-2, azaz az emberelőnyben játszó Liverpool megfordította a meccs állását.

A 73. percben nagy hazai helyzet maradt ki, amikor Igor Thiago közelről rosszul ért a labdához. Ezt tehát megúszta a vendégcsapat. A 79. percben Barcola kapufát lőtt, ezt meg a Brentford úszta meg. 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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