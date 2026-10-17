Szoboszlai Dominik újabb drámája, félóra után nem tudta folytatni a meccset

Főszerepben a bíró: John Brooks - Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool tehát a teljes második félidőt emberelőnyben játszhatta le. A szünetben becserélt Frimpong is hamar megsérült, őt is le kellett cserélni, ez tényleg nem a Liverpool napja volt. Aztán, amikor tényleg minden veszni látszott, a 62. percben a semmiből egyenlített a Liverpool. Munoz 13 méterről nagy gólt lőtt, ezzel lett 1-1 az állás.

Nem sokkal később pedig már a vendégcsapat vezetett. A 70. percben Alexander Isak góljával lett 1-2 az állás. Mac Allister-Barcola volt a labda útja, utóbbi visszatette Isaknak, aki nagy gólt lőtt. 1-2, azaz az emberelőnyben játszó Liverpool megfordította a meccs állását.

A 73. percben nagy hazai helyzet maradt ki, amikor Igor Thiago közelről rosszul ért a labdához. Ezt tehát megúszta a vendégcsapat. A 79. percben Barcola kapufát lőtt, ezt meg a Brentford úszta meg.

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