A Liverpool vezetőedzője elmondta, mi a legrosszabb a Manchester City-botrányban

Öt forduló után a Liverpool 9 ponttal (két győzelem, három döntetlen) a hatodik helyen áll a tabellán, a Manchester City hibátlan mérleggel, öt győzelemmel vezeti a Premier League-et.
Öt forduló után a Liverpool 9 ponttal (két győzelem, három döntetlen) a hatodik helyen áll a tabellán, a Manchester City hibátlan mérleggel, öt győzelemmel vezeti a Premier League-et.
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