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A Liverpool vezetőedzője elmondta, mi a legrosszabb a Manchester City-botrányban

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A Manchester City a pályán kívül ártatlanságát próbálja igazolni a Premier League történetének legnagyobb botrányában, eközben vezeti a tabellát. Az égszínkékeket a Liverpool állítaná meg. Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője szerint csapatának nem az ellenfél körüli balhéra, hanem arra kell koncentrálnia a rangadón, hogy saját magából kihozza a legjobbat.

Koczó Dávid
2026. 10. 09. 16:06
Szoboszlai Dominik és Erling Haaland újra találkozhat egymással a pályán, a Liverpool és Manchester City vasárnap vív Premier League-rangadót Fotó: AFP/Paul Ellis

Öt forduló után a Liverpool 9 ponttal (két győzelem, három döntetlen) a hatodik helyen áll a tabellán, a Manchester City hibátlan mérleggel, öt győzelemmel vezeti a Premier League-et.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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