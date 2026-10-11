Szoboszlai nélkül összeomlott a Liverpool, a Manchester City kiütötte Kerkezéket

Premier League, 6. forduló:
Liverpool–Manchester City 0-3 (0-0), Gólszerzők: Haaland (65.), Doku (68.), Cherki (78.), kiállítva: Gravenberch (Liverpool, 62.).
Liverpool–Manchester City 0-3 (0-0), Gólszerzők: Haaland (65.), Doku (68.), Cherki (78.), kiállítva: Gravenberch (Liverpool, 62.).
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