Lehetetlen küldetés? A magyar válogatott és a vb-pótselejtező

Hollandiával korábban kétszer játszott női nemzeti csapatunk: a 2007-es vb selejtezőiben itthon 5-0-ra, idegenben 4-0-ra kapott ki a magyar válogatott. Ennél jobb eredményben talán lehet bízni, de a továbbjutás csoda lenne.

Női labdarúgó-vb: hogyan juthatna ki a magyar válogatott?

Ha össze is jönne a továbbjutás, a történelmi első vb-részvétel még nem lenne meg vele, bár kétségtelenül a mostani a legnagyobb kihívás az úton. A magyar–holland pótselejtező továbbjutója a mieinkhez hasonlóan vb-bemutatkozásra vágyó Törökország vagy Szlovénia ellen vív újabb párharcot.

Hollandia egyértelmű esélyese a teljes ágnak, a németalföldiekkel ellentétben a magyar válogatott viszont még két megnyert párharc esetén sem feltétlenül ünnepelhetne vb-kijutást. A nyolc európai pótselejtezős ág győztese közül csak a hét legmagasabban rangsorolt jut ki a vb-re. A C divízióból érkezve aligha lenne mögöttünk bárki a listán, azaz még egy interkontinentális pótselejtezőt is sikerrel kellene megvívni a vb-kijutáshoz.

Ez a forgatókönyv azonban már bravúros magyar sikereket feltételez.