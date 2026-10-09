Lehetetlen küldetés? A magyar válogatott és a vb-pótselejtező

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Péntek este világbajnoki pótselejtezőt vív a magyar női labdarúgó-válogatott Hollandia ellen a felcsúti Pancho Arénában. Óriási bravúr lenne a továbbjutás a kétmeccses párharcból, ugyanakkor történelmi első vb-részvételt még az sem érne a magyar válogatott számára.

Koczó Dávid
2026. 10. 09. 5:10
A magyar női labdarúgó-válogatott Azerbajdzsán megelőzése után Hollandia elleni vb-pótselejtezőre készül Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Hollandiával korábban kétszer játszott női nemzeti csapatunk: a 2007-es vb selejtezőiben itthon 5-0-ra, idegenben 4-0-ra kapott ki a magyar válogatott. Ennél jobb eredményben talán lehet bízni, de a továbbjutás csoda lenne.

Női labdarúgó-vb: hogyan juthatna ki a magyar válogatott?

Ha össze is jönne a továbbjutás, a történelmi első vb-részvétel még nem lenne meg vele, bár kétségtelenül a mostani a legnagyobb kihívás az úton. A magyar–holland pótselejtező továbbjutója a mieinkhez hasonlóan vb-bemutatkozásra vágyó Törökország vagy Szlovénia ellen vív újabb párharcot.

Hollandia egyértelmű esélyese a teljes ágnak, a németalföldiekkel ellentétben a magyar válogatott viszont még két megnyert párharc esetén sem feltétlenül ünnepelhetne vb-kijutást. A nyolc európai pótselejtezős ág győztese közül csak a hét legmagasabban rangsorolt jut ki a vb-re. A C divízióból érkezve aligha lenne mögöttünk bárki a listán, azaz még egy interkontinentális pótselejtezőt is sikerrel kellene megvívni a vb-kijutáshoz.

Ez a forgatókönyv azonban már bravúros magyar sikereket feltételez.

 

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