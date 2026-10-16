Most éppen Finnországban ájultak el Szoboszlai egykori csapattársától

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A Kuopio csapata ideiglenes otthonában, Tamperében játszott a török Trabzonspor ellen a labdarúgó Konferencialiga csütörtöki meccsén. A török csapat könnyedén, 4-2-re nyert a finn városban. Mohamed Szalah pedig ezúttal a finneket nyűgözte le remek teljesítményével.

Lantos Gábor
2026. 10. 16. 8:00
Mohamed Szalah lenyűgözte a finn közönséget Fotó: HASAN TASCAN Forrás: ANADOLU
Mohamed SzalahTrabzonsporUEFA KonferencialigaSzóljon hozzá!

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Bánó Attila
idezojelekminiszterelnök

Brüsszel hallgatása nem beleegyezés, hanem inkább bíztatás

Bánó Attila avatarja

Nem elképesztő, hanem teljesen megszokott Magyar Péter brüsszeli barátainak feltűnő hallgatása, amellyel a számos törvénytelenséget, a magyar jog- és intézményrendszer csorbítását, szétverését fogadják.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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