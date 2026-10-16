Most éppen Finnországban ájultak el Szoboszlai egykori csapattársától
A Kuopio csapata ideiglenes otthonában, Tamperében játszott a török Trabzonspor ellen a labdarúgó Konferencialiga csütörtöki meccsén. A török csapat könnyedén, 4-2-re nyert a finn városban. Mohamed Szalah pedig ezúttal a finneket nyűgözte le remek teljesítményével.
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