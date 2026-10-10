Neuer kínos rekordot hozott össze, a Bundesliga magyarjai örülhetnek

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A Bundesliga 5. fordulójában megszerezte első győzelmét Schäfer András csapata, az Union Berlin 1-0-ra nyert az Elversberg ellen, Willi Orbán pedig az RB Leipzig kiütéses sikeréből vette ki a részét. A címvédő Bayern München Manuel Neuer két hibája után 2-2-es döntetlent játszott az Augsburg ellen. Neuer a Bundesliga történetének leggyorsabb gólját kapta.

Koczó Dávid
2026. 10. 10. 20:34
Manuel Neuer foghatja a fejét, az Augsburg ellen a Bundesliga történetének leggyorsabb gólját kapta a Bayern München kapusa Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Tom Weller

Az RB Leipzig is az első percben szerzett vezetést, de az Augsburg néhány órával korábbi rekordját nem tudta megdönteni. Manuel Neuer az első másodpercekben elveszítette a labdát, s ahogy Robin Fellhauer mondta: a nyolcadik másodpercnél hamarabb is betalálhatott volna, de a biztonság kedvéért még egyet igazított a labdán.

Szaibari egyenlítése után Neuer a második hazai gólban is benne volt, Brown állította be a 2-2-es végeredményt.

Két óriási hiba pontokba került

– ezt Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője mondta, s ki tudja, legközelebb is a veterán kapusnak szavaz-e még bizalmat. 

 

Manuel NeuerBayern MünchenWilli OrbánSchäfer AndrásBundesligaSzóljon hozzá!

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Jakubász Tamás
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Milliószor odakozmált szakértők győzködik arról a nagyérdeműt, hogy ő jár majd jól azzal, ha eltörlik a rezsicsökkentést és mindenki sokkal többet fizethet a gázért, a villanyért meg a vízért annál, mint amennyit most fizet.

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