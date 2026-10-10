Neuer kínos rekordot hozott össze, a Bundesliga magyarjai örülhetnek

Az RB Leipzig is az első percben szerzett vezetést, de az Augsburg néhány órával korábbi rekordját nem tudta megdönteni. Manuel Neuer az első másodpercekben elveszítette a labdát, s ahogy Robin Fellhauer mondta: a nyolcadik másodpercnél hamarabb is betalálhatott volna, de a biztonság kedvéért még egyet igazított a labdán.

Szaibari egyenlítése után Neuer a második hazai gólban is benne volt, Brown állította be a 2-2-es végeredményt.

Két óriási hiba pontokba került

– ezt Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője mondta, s ki tudja, legközelebb is a veterán kapusnak szavaz-e még bizalmat.