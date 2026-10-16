Az indulatok táplálta olimpiai láng

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2026. október 6-án, kedden úgy lobbant fel Budapest felett az olimpia láng, hogy ezt a pillanatot senki sem látta előre. Legfeljebb azok, akik tudták, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság valamikor nyilvánosságra hozza annak a hét országnak a nevét, amely érdeklődést mutat a 2036-os nyári olimpia és Paralimpia megrendezésére. A hét ország között pedig ott találjuk Magyarországot is.

Lantos Gábor
2026. 10. 16. 5:40
Budapest 2024-ben már szeretett volna nyári olimpiát rendezni Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

A NOB mostani szellőztetésre, a lista nyilvánosságra hozatala talán korainak tűnik, ha megnézzük, hogy mikor zárul le a kiválasztási folyamat. Erre még csaknem három évet kell várni, mert a döntés 2029 közepén, azaz 7 évvel a 2036-os játékok előtt születik meg. A következő három év persze nem tétlenséggel múlik el. A NOB ezalatt egyszer biztosan szűkíti a pályázók listáját, azaz abban biztosak lehetünk, hogy a végső döntés előtt nem heten lesznek versenyben.

Lesz-e még kis országban nyári olimpia?

Olyan kis ország, mint Magyarország legutóbb 2004-ben rendezett nyári olimpiát. Most az is kiderült, hogy 2036-ra létezik már egy olyan terv, amely sok részletet tartalmaz. Ennek angol neve Budapest Olympic Masterplan, amit magyar fordításban mestertervnek is nevezhetünk. 

Ez a terv 2026 márciusában frissült, akkor még a kormányváltás előtt volt Magyarország.

 A tervben nagy vonalakban felvázolják, hogy az egyes sportágakat hol rendezné meg Budapest és Magyarország. Kiderül, hogy a teljes olimpiai program budapesti lebonyolítására nincs esély. A NOB szabályait figyelembe véve a magyar terv azzal számol, hogy maximálisan kihasználja a már meglévő budapesti létesítményeket. Ha nincs olyan helyszín, ami ennek megfelelne, akkor vagy ideiglenes arénákat építenének, vagy más országokat vonnának be a rendezésbe. Budapest és a régió meglévő és ikonikus helyszíneit is bevonnák, azaz a párizsi olimpiához hasonlóan a város kultikus helyein is lennének olimpiai versenyek. A budapesti színhelyek mellett több vidéki magyar város (Tatabánya, Székesfehérvár, Szeged, Miskolc) is bekapcsolódna az olimpiai rendezésbe, de lennének versenyek külföldön is. Így kerülnének a szörf versenyei Portugáliába, a kajak-szlalom és a lovassport eseményei Szlovákiába, a golf Bécsbe.

A 2024-es budapesti olimpiai rendezés egyik látványterve. Forrás: Brick Visual

Ha a NOB nagyot akar durrantani, akkor Indiát teszi fel a térképre, ahol – ahogy azt írtuk – hatalmas a támogatottsága egy olimpia megrendezésének. Ha viszont fontos a tradíció, ha egy olyan országot keresnek, amely az elmúlt évtizedekben világversenyek megrendezésének sorával bizonyított, akkor Budapest sem lenne esélytelen. Ehhez azonban valódi közakarat, társadalmi támogatottság és - nem utolsó sorban – rengeteg pénz kellene. Viszont az a kijelentés sem áll messze a valóságtól, amelyet a MOB elnöke, Gyulay Zsolt az üggyel kapcsolatosan mondott: „Ha a mezőnyt nézzük, egy európai riválisunk van, és az sem biztos, hogy 2036-ban visszatér Európába az olimpia. 

Nekünk az lehet a célunk, hogy a Párizs utáni első európai olimpia Budapesten legyen.

Most lehetőségünk van egy olyan koncepció kidolgozására, amely elnyeri a közvélemény és a kormány tetszését is.” 

Az álomgyilkosok és a visszalépés

Nem volt olyan régen, hogy ne emlékeznénk rá: Magyarország és Budapest pályázott a 2024-es nyári olimpia megrendezésére. 2017. február 17-én a Momentum Mozgalom bejelentette, hogy 266 ezer aláírást gyűjtött össze a budapesti olimpia ügyében kezdeményezett népszavazáshoz. Ez azért hozta nagyon nehéz helyzetbe a kormányt és a városvezetést, mert addig az olimpia mögött valóban széles parlamenti és fővárosi politikai támogatás volt. A kormány saját 2017-es határozata szerint a pályázat benyújtásakor a Fővárosi Közgyűlés 92 százalékos, az Országgyűlés pedig 80 százalékos többséggel támogatta az olimpiát. Öt nappal később, 2017. február 22-én a kormány hivatalosan azt javasolta Budapestnek és a MOB-nak, hogy vonják vissza a pályázatot. A kormány indoka az volt, hogy megszűnt az olimpia mögötti politikai/nemzeti egység, ezért Budapest pályázata elvesztette az esélyét. 2017. március 1-én a Fővárosi Közgyűlés 22 igen, 6 nem szavazattal hivatalosan visszavonta a pályázatot a MOB-bal közösen. Orbán Viktor miniszterelnök 2017. február 19-én a következőket mondta: 

Itt történt egy álomgyilkosság.

Van egy szervezet (a Momentum – szerk.), melyet nem az olimpia érdekel, hanem politikai párttá akar válni, ezért nem drága neki az álomgyilkosság.”

 

olimpiaBudapestMagyar Olimpiai BizottságSzóljon hozzá!

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