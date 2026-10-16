Az indulatok táplálta olimpiai láng

A NOB mostani szellőztetésre, a lista nyilvánosságra hozatala talán korainak tűnik, ha megnézzük, hogy mikor zárul le a kiválasztási folyamat. Erre még csaknem három évet kell várni, mert a döntés 2029 közepén, azaz 7 évvel a 2036-os játékok előtt születik meg. A következő három év persze nem tétlenséggel múlik el. A NOB ezalatt egyszer biztosan szűkíti a pályázók listáját, azaz abban biztosak lehetünk, hogy a végső döntés előtt nem heten lesznek versenyben.

Lesz-e még kis országban nyári olimpia?

Olyan kis ország, mint Magyarország legutóbb 2004-ben rendezett nyári olimpiát. Most az is kiderült, hogy 2036-ra létezik már egy olyan terv, amely sok részletet tartalmaz. Ennek angol neve Budapest Olympic Masterplan, amit magyar fordításban mestertervnek is nevezhetünk.

Ez a terv 2026 márciusában frissült, akkor még a kormányváltás előtt volt Magyarország.

A tervben nagy vonalakban felvázolják, hogy az egyes sportágakat hol rendezné meg Budapest és Magyarország. Kiderül, hogy a teljes olimpiai program budapesti lebonyolítására nincs esély. A NOB szabályait figyelembe véve a magyar terv azzal számol, hogy maximálisan kihasználja a már meglévő budapesti létesítményeket. Ha nincs olyan helyszín, ami ennek megfelelne, akkor vagy ideiglenes arénákat építenének, vagy más országokat vonnának be a rendezésbe. Budapest és a régió meglévő és ikonikus helyszíneit is bevonnák, azaz a párizsi olimpiához hasonlóan a város kultikus helyein is lennének olimpiai versenyek. A budapesti színhelyek mellett több vidéki magyar város (Tatabánya, Székesfehérvár, Szeged, Miskolc) is bekapcsolódna az olimpiai rendezésbe, de lennének versenyek külföldön is. Így kerülnének a szörf versenyei Portugáliába, a kajak-szlalom és a lovassport eseményei Szlovákiába, a golf Bécsbe.